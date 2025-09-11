"UPRKOS NAPORIMA BEOGRADA, PRIŠTINA JE PRISTUPILA NASILJU": Ivan Milojević, direktor Pošte Srbije na KiM, za "Novosti"

UPRKOS pregovorima u Briselu i uprkos naporima Beograda da institucija koju predstavljam bude oslonac srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji, Priština je ponovo pristupila pravnom nasilju.

foto d.z.

Ovim rečima Ivan Milojević, direktor Pošte Srbije na KiM, za "Novosti" opisuje jutrošnje zauzimanje Pošte u Gračanici, koja je zatvorena od 15. januara, kada su i radnici napustili radna mesta i kada su zatvoreni svi objekti Pošte Srbije u sredinama južno od Ibra, dok je devet poslovnica u sredinama na severu zatoreno 5. avgusta prošle godine. I dok ističe da je reč o nezakonitom upisu vlasništva u tzv. kosovski katastar, direktor Milojević pojašnjava da su tzv. prištinske vlasti 17. ili 15. jula promenile vlasnika u kosovskom katastru Pošte u Gračanici na nezakonit način.

- Danas nam nisu dali ni napomenu da napišemo u zapisniku, da iznesemo istinite tvrdnje za koje imamo dokaze. Mi smo ovu Poštu sami gradili od 2004. godine jer je tu postojala mala stara pošta od 30 kvadrata, ali ovo danas što vidite i što je uzurpirano i oduzeto bila je centrala Pošte Srbije na KiM – istakao je Milojević i dodao da je Priština „napravila pravno pokriće“ za proces koji je započet privremenim zatvaranjem, a sada i oduzimanjem objekta Pošte Srbije u Gračanici.

Inače, upad tzv. kosovskih inspektora i policije dogodio se jutros oko devet časova, kada su se ispred zgrade nalazila dva vozila policije, kao i jedno vozilo tzv. kosovske pošte.

- Trebalo im je vreme samo da bi napravili papire, da tako kažem. To nije slučaj samo u Gračanici. To je slučaj i u Štrpcu, Leposaviću, svuda. Mi, Srbi sa Kosova i Metohije smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo 25 godina radili po selima i privatnim kućama. I ovo malo što smo napravili, danas nam oduzimaju, a zgrade nekadašnje zajedničke pošte su ostale u gradovima, isključivo njima - istakao je Milojević, dodajući da prištinskim vlastima ni sve to očigledno nije dovoljno, već da žele sada pred izbore da još više zbune, uplaše i podele srpski narod, ali da će se Pošta Srbije boriti svim pravnim sredstvima da dokaže na sudu čiji je ovo objekat.