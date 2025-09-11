MESAROVIĆ BRUTALNO ODGOVORILA ĐILASU: "Podržavaš Bartulicu jer si dokazana štetočina koja je pustošila državne budžete"
POTPREDSEDNICA Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila je na najnovije uvrede Dragana Đilasa na račun lidera SNS-a Miloša Vučevića.
-Đilase, dokazani si lažov i lopov. Ali to svi znaju. I sad kad si još jednom uhvaćen kako sa svojom antisrpskom bratijom lažeš i spletkariš po evropskim institucijama, odmah se posipaš pepelom i skrećeš temu. Ako si već pažljivo slušao hrvatskog ultranacionalistu Bartulicu da, kako kažeš, “izgovara budalaštine”, zašto to nisi osudio? Pa zato što ga svojski podržavaš jer si dokazana štetočina koja je za vreme svoje vlasti pustošila državne budžete, zatvarala fabrike i pola miliona ljudi dovela do teškog siromaštva. A sve to vreme ti si preko svojih privatnih firmi ukrao najmanje 619 miliona evra. Tako ti zamišljaš patriotizam! - rekla je Mesarović.
Preporučujemo
MESAROVIĆ: Siledžija Bačulov priča da je žrtva nasilja
11. 08. 2025. u 16:50
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)