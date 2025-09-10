"DA BUDEM SASVIM ISKREN PREMA VAMA, JA O NJIMA MISLIM MNOGO GORE" Vučić: Oni kada nemaju šta da vam kažu, kreće mantra laži (VIDEO)
O EVROPARLAMENTARCIMA koji su učestvovali u nasilnim demonstracijama u našoj zemlji iskreno mislim mnogo gore, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom gostovanja u emisiji.
- Kažu uvredio sam ih zato što sam rekao da su ološ. Da budem sasvim iskren prema Vama, ja o njima mislim mnogo gore. Ali da li sam pogrešio što sam ih nazvao takvim imenom? Verovatno jesam, predsednik države ne treba da koristi tu reč u javnom diskursu. A inače mislim mnogo gore od toga. Šta da mislim o ljudima koji nisu došli na jedan izborni skup, nisu oni došli na skup na kojem treba da podrže neku politiku, protiv toga ne bih imao ništa. Vi ste došli da učestvujete u nasilnim demonstracijama, da sprovodite nasilje u jednoj drugoj zemlji, a svaka zemlja bi zabranila bilo kome od nas da učestvuje u nasilnim demonstracijama protiv nje i posle toga ste još lagali i obmanjivali javnost o onome što svako vidi šta se dogodilo. Nisu policajci uzeli motke, nisu policajci uzeli ove ograde, oni su stajali mirno i trpeli napade. Oni kada nemaju šta da vam kažu suštinski, onda tu kreću u onu mantru laži, neistina na koje smo već navikli ne jedanput kada je Srbija u pitanju - rekao je Vučić.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
