DVE SRBIJE: Jedna koja ruši svoju zemlju i prava— zdrava, normalna i većinska

PRISTOJNA Srbija je ustala protiv ucena i haosa – narod neće razarače svoje zemlje, već brani mir, red i budućnost

Foto: Printskrin

Više od deset meseci Srbija živi pod pritiskom šačice blokadera. Oni, uz svesrdnu podršku evroposlanika Tonina Picule i opozicije koja nema podršku naroda, pokušavaju da uruše sve ono što je mukotrpno građeno. Njihova taktika je jasna: nasilne blokade, napadi na institucije, cviljenje pred Evropskim parlamentom i — najveća sramota od svih — pozivi da se sopstvenom narodu uvedu sankcije!

Nasilništvo blokadera

Blokaderi su pokazali svoje pravo lice: brutalni napadi na policiju, na institucije i na sve koji se ne slažu sa njima. Zastrašuju odlascima na kuće predstavnika vlasti, prete smrću, napadaju novinare koji prenose realnu sliku sa ulica i raskrinkavaju njihove laži i manipulacije. Ne prezaju ni od iživljavanja nad neistomišljenicima, pa i kada to znači nasilje nad sopstvenim komšijama. A onda, u vrhuncu licemerja, pokušavaju da se predstave kao žrtve – govore da su oni napadani, dok su zapravo oni najveći neprijatelji mira i normalnog života u Srbiji.

Normalna Srbija ne naseda na provokacije

Upravo razlika između te dve Srbije najbolje se videla na ulicama. Kada je normalna i pristojna Srbija podigla svoj glas i jasno rekla da joj je dosta blokada i maltretiranja, da je dosta zloupotreba dece, zatvaranja škola i fakulteta, da je dosta nasilja nad građanima — šačica Piculića pokušala je uvredama i provokacijama da izazove sukobe. Blokaderi su tada čak i presekli put, nadajući se incidentu. Ali pristojna Srbija nije nasela. Samo ih je zaobišla i nastavila svoj hod, pokazujući mir, dostojanstvo i civilizovanost. Time je još jednom pokazala jasnu granicu između nasilnih destruktivaca i zdrave većine koja želi da živi u miru i da radi za napredak svoje zemlje.

Prava Srbija – narod koji neće da ćuti

a druge strane, postoji ona prava i zdrava Srbija. Srbija koju niko ne može da prevari. To je većinska Srbija kojoj je dosta blokada, ucenjivanja i haosa. Ta Srbija je pokazala da ima snagu i da ume da se odupre razaračima svoje zemlje!

Nedeljama unazad, građani se okupljaju širom zemlje. Više od 120 gradova i opština jasno je reklo NE blokadama i podržalo demokratski izabranu vlast. Ljudi izlaze na ulice ne da bi rušili, već da bi branili – svoju zemlju, svoj red i mir, svoje porodice.

Rezultati te snage već su vidljivi na svakom koraku. Srbija ide napred, grade se putevi, fabrike, bolnice, otvaraju se nova radna mesta. Dok jedni pokušavaju da razvale sopstvenu kuću, većinska Srbija zida je još čvršće.

Dve Srbije danas stoje jedna naspram druge. Jedna mala, bučna, destruktivna – blokaderska, opoziciona i pod komandom stranih nalogodavaca. I ona prava, velika, zdrava i normalna – ona kojoj pripadaju milioni građana i koja zna da se država ne gradi cviljenjem po Briselu, već radom, slogom i poverenjem u sopstvene institucije.

U toj borbi, ishod se već vidi: prava Srbija, ona većinska, nastavlja da pobeđuje.

Džaba vam laži, Srbija će pobediti!

Tonino Picula, stari “stručnjak” za obojene revolucije u pravoslavnim zemljama, mesecima pruža otvorenu logističku i političku podršku blokaderima u Srbiji. U evropskim institucijama nastupa kao advokat opozicije, šireći neistine i jasno pokazujući da mu je cilj samo jedno – destabilizacija naše države.

Na tu priču se nadovezuje i domaća opozicija, koja nema podršku građana, ali zato ima dovoljno bezobrazluka da u Briselu laže o svojoj zemlji. Blokadere predstavljaju kao nekakve “studente” koji navodno trpe brutalnost policije, dok na ulicama svi vide upravo suprotno – da su oni ti koji sprovode nasilje, prete i maltretiraju narod.

Juče su čak otišli dotle da u Evropskom parlamentu zahtevaju uvođenje sankcija Srbiji – zamislite, sopstvenom narodu! Takav nivo političkog mazohizma pokazuje koliko su odvojeni od realnosti i koliko im ništa nije sveto. Narod, ni njegova budućnost, njima nisu važni. Njihov jedini cilj je da se dokopaju fotelja i vlasti, makar i protiv volje većine.

Ali narod ih neće. Neće ni njih ni blokadere. To se jasno vidi i na izborima i na okupljanjima širom Srbije, gde se pokazuje prava, većinska i zdrava Srbija koja neće dozvoliti da joj šačica nasilnika kroji sudbinu.

(24sedam)