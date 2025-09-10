BRUKA I SRAMOTA U STRAZBURU: Politički zgubidani pucali u vazduh - i nisu ga pogodili

POLITIČKI zgubidani su u maltene praznoj sali Evropskog parlamenta tražili sankcije za Srbiju, predsednika Vučića, premijera Macuta, šeficu parlamenta Anu Brnabić i ministra policije Dačića!

Foto: Printskrin

Slabo posećenoj "debati o demokratiji" u našoj zemlji prisustvovali su Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta (ZLF), Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, lider PSG Pavle Grbović i Zdravko Ponoš, šef pokreta SRCE.

Svi redom tražili su da Evropska unija stavi na "crnu listu" kompletan vrh Srbije?!

Ovaj panel organizovan je u saradnji sa "Zelenima/EFA", koji u Evropskom parlamentu imaju 71 poslanika, ali se na debati pojavilo jedva dvadesetak ljudi.

Dakle, jedva trećina evropskih partnera đilasovaca smatrala je vrednim da sluša pljuvačinu na račun Srbije i predsednika Vučića.

Što je babi milo...

Na debati se najpre istakla Biljana Đorđević, koja je prva zatražila sankcije i vanredne izbore u Srbiji.

- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti i da se izvrši pritisak na režim u Srbiji. Želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima - Brnabićevoj, Vučiću, Macutu, Dačiću, pa od policajaca do službenika koji su vršili torturu... - rekla je Đorđevićeva, a tercirao joj je stranački kolega Dobrica Veselinović, koji je Vučića napao zbog dobrih odnosa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom.

- Suprotno predsedniku koji je bio u poseti Kini i rukovao se sa Putinom, predstavnici naše političke porodice i šire evropske političke scene kažu da je mesto Srbiji u Evropi. Ovde smo da tražimo aktivno učestvovanje EU i političkih partnera. Budućnost Srbije jeste u Evropi, suprotno predsedniku, koji je bio u poseti Kini. Ovde smo da razgovaramo o rešenju političke krize. Ključni zahtev su slobodni i pošteni izbori i slobodna medijska scena - kazao je Veselinović.

Zatim se uključio Zdravko Ponoš, istakavši da Srbija "ide u pogrešnom pravcu".

- Žrtvovanje još jedne akademske godine nije rešenje, ali građani treba da nastave sa protestima i građanskom neposlušnošću, dok je od EU potrebno to da Vučić ne sme biti priznat kao evropski demokratski lider - ispričao je Ponoš, a sve ovo podržao je Borko Stefanović:

- Moramo da imamo prevremene izbore. Moramo na njih da idemo jedinstveni, u koordinaciji sa svim akterima, uključujući i studente. Želimo izbore, uz pritisak na režim da bismo ga sprečili da krade glasove i prebija ljude. Evropska komisija polako shvata šta je problem, a to je Vučić.

Ovo nema nigde

Komentarišući ove sramne nastupe opozicije, ministar za evropske integracije Nemanja Starović kaže da ovako skandalozni potezi nisu zabeleženi u istoriji naše države.

- Lideri srpske opozicije otvoreno, direktno i bez trunke srama mole strane sile da sankcionišu njihovu državu u jalovoj nadi da će se tako dočepati vlasti. Srbija je slobodna, slobodarska, nepokorna i nepokorena zemlja, uvek spremna na saradnju sa svima, ali nikada neće prihvatiti bilo čiji diktat. O tome ko će Srbijom upravljati sa pozicija vlasti odlučivaće isključivo naši građani i niko drugi - naglašava Starović.

Bokan: Dvostruka igra

Reditelj i predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan ocenjuje da je zadatak opozicije da pomogne svima koji bi da ruše i slabe pozicije Srbije.

- To što oni rade paravan je za spoljnu upotrebu. Većina studenata, onih koji su među blokaderima, sigurno nije za izdaju Srbije, ne želi da radi protiv interesa srpskog naroda, sigurno ne želi da izda svoj narod. I tu se vidi ta dvostruka igra. Ti političari koji jure u Strazbur da se žale na Srbiju ovde u zemlji i pred studentima glume da brinu o državi, narodu, pravdi... Čim pređu granicu, menjaju ploču. Radili bi oni to ne samo za novac već i za džabe, jer ih za srpski interes boli ona stvar - ističe Bokan.

Marković: Ne propuštaju priliku

Poslanik SNS Aleksandar Marković kaže da je ovde sve jasno.

- Neverovatno je da su određeni opozicionari u stanju da svuda u svetu opanjkavaju svoju državu i narod. Ne propuste nijednu priliku da se žale strancima i otvoreno traže stranu pomoć u pokušaju rušenja Vučića - ističe Marković.

Jorgić: Kakav čovek moraš da budeš...

Direktor "Borbe" Andrija Jorgić ističe da se opozicija ovako ne ponaša nigde u svetu.

- Kakav čovek moraš da budeš da odeš da pljuješ svoju zemlju, pogotovo kod onih koji tu tvoju zemlju ne doživljavaju prijateljski - naglašava Jorgić.

Dabić: Baš ih briga za građane

Državni sekretar Đorđe Dabić ističe da postoji razlika u pristupu politici Vučića i blokadera političara.

- Dok Vučić crpe snagu iz podrške naroda, blokaderi u nedostatku te podrške okrenuti su strancima, verujući naivno da će ih oni dovesti na vlast. Nije srpski narod naivan, jednom se opekao 2000. godine, kada je dao poverenje "dosmanlijama", što je rezultiralo katastrofalnim posledicama čiji efekat je bio pola miliona otpuštenih radnika i gubitak suvereniteta - podvlači Dabić.

(Informer)