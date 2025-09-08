TRAŽI SANKCIJE: Vlasnik hrvatskog pasoša iz Brisela udara na porodice političkih protivnika u Srbiji
BEDNO i opasno – to je jedino što se može reći kada političar traži da se sankcije uvedu deci svojih političkih protivnika.
- U Srbiji je stvar dosta binarna - jauče Ponoš za N1 iz Brisela.
Zdravko Ponoš, političar sa hrvatskim pasošem, predlaže da Evropska unija zabrani školovanje u inostranstvu deci članova SNS-a. Ponoš politički udarac preusmerava na porodice.
Kazniti nekog zato što mu je roditelj u vlasti nije evropska vrednost, već čist revanšizam.
Srbija ne sme da postane društvo u kojem su porodice meta političke borbe.
