TRAŽI SANKCIJE: Vlasnik hrvatskog pasoša iz Brisela udara na porodice političkih protivnika u Srbiji

08. 09. 2025. u 22:27

BEDNO i opasno – to je jedino što se može reći kada političar traži da se sankcije uvedu deci svojih političkih protivnika.

ТРАЖИ САНКЦИЈЕ: Власник хрватског пасоша из Брисела удара на породице политичких противника у Србији

- U Srbiji je stvar dosta binarna - jauče Ponoš za N1 iz Brisela.

Zdravko Ponoš, političar sa hrvatskim pasošem, predlaže da Evropska unija zabrani školovanje u inostranstvu deci članova SNS-a. Ponoš politički udarac preusmerava na porodice.

Kazniti nekog zato što mu je roditelj u vlasti nije evropska vrednost, već čist revanšizam.

Srbija ne sme da postane društvo u kojem su porodice meta političke borbe.

