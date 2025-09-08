ŠEŠELJ UPOZORAVA: Sada su najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji
PREDSEDIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, govoreći o skupu protiv blokada kaže da, iako građani izražavaju nezadovoljstvo zbog blokada, još uvek nije kraj pokušaju obojene revolucije.
Šešelj je rekao da će bunt trajati sve dok stižu pare iz inostranstva.
- Ja mislim da još stižu... Još uvek pritiče novac, mnogo manje nego ranije i kod njih postoji zamor materijala, mnogi su ljudi progledali i shvatili - kazao je Šešelj za Novo jutro TV Pink.
Šešelj je ocenio da svako ima pravo da bude opozicionar, da želi smenu režima i upozorio da je bunt usmeren protiv države, a ne vlasti.
- Opravdan je svaki bunt protiv režima, a sve ovo što ide putem destrukcije upereno je protiv poretka, a ovo je stvarno vrlo destruktivno. Ostali su sada najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji, tako da su moguće još neke incidentne situacije, a moguće i da će ići na zaoštravanje ne bi li izazvali nečiju smrt - kazao je Šešelj.
On je ocenio da blokaderi nemaju više ni resursa ni mogućnosti da blokiraju Beograd kao što su to činili ranije.
- To je za nama, ali još mogu napraviti neki problem - naveo je Šešelj.
Prema njegovim rečima, policija je reagovala kasno i blago.
Upitan zašto se ne uhapse ljudi koji napadaju policiju Šešelj kaže da je to zbog toga što nam je, na primer, u Novom Sadu trulo tužilaštvo.
- Policija treba da se odbrani svim zakonom raspoloživim sredstvima - naveo je Šešelj.
Preporučujemo
NEZAUSTAVLjIVA: Šešelj objasnio koja zemlja je supersila budućnosti
07. 09. 2025. u 23:31
DO KADA ĆE DA TRAJE HAOS? Šešelj otkrio: Praviće probleme, rusvaj po Srbiji
05. 09. 2025. u 17:19
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)