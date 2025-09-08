ŠEŠELJ UPOZORAVA: Sada su najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji

PREDSEDIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, govoreći o skupu protiv blokada kaže da, iako građani izražavaju nezadovoljstvo zbog blokada, još uvek nije kraj pokušaju obojene revolucije.

Šešelj je rekao da će bunt trajati sve dok stižu pare iz inostranstva.

- Ja mislim da još stižu... Još uvek pritiče novac, mnogo manje nego ranije i kod njih postoji zamor materijala, mnogi su ljudi progledali i shvatili - kazao je Šešelj za Novo jutro TV Pink.

Šešelj je ocenio da svako ima pravo da bude opozicionar, da želi smenu režima i upozorio da je bunt usmeren protiv države, a ne vlasti.

- Opravdan je svaki bunt protiv režima, a sve ovo što ide putem destrukcije upereno je protiv poretka, a ovo je stvarno vrlo destruktivno. Ostali su sada najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji, tako da su moguće još neke incidentne situacije, a moguće i da će ići na zaoštravanje ne bi li izazvali nečiju smrt - kazao je Šešelj.

On je ocenio da blokaderi nemaju više ni resursa ni mogućnosti da blokiraju Beograd kao što su to činili ranije.

- To je za nama, ali još mogu napraviti neki problem - naveo je Šešelj.

Prema njegovim rečima, policija je reagovala kasno i blago.

Upitan zašto se ne uhapse ljudi koji napadaju policiju Šešelj kaže da je to zbog toga što nam je, na primer, u Novom Sadu trulo tužilaštvo.

- Policija treba da se odbrani svim zakonom raspoloživim sredstvima - naveo je Šešelj.