ŠEŠELJ UPOZORAVA: Sada su najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji

08. 09. 2025. u 22:15

PREDSEDIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, govoreći o skupu protiv blokada kaže da, iako građani izražavaju nezadovoljstvo zbog blokada, još uvek nije kraj pokušaju obojene revolucije.

ШЕШЕЉ УПОЗОРАВА: Сада су најекстремнији и најагресивнији елементи у акцији

Foto: Printskrin TV Pink

Šešelj je rekao da će bunt trajati sve dok stižu pare iz inostranstva.

- Ja mislim da još stižu... Još uvek pritiče novac, mnogo manje nego ranije i kod njih postoji zamor materijala, mnogi su ljudi progledali i shvatili - kazao je Šešelj za Novo jutro TV Pink.

Šešelj je ocenio da svako ima pravo da bude opozicionar, da želi smenu režima i upozorio da je bunt usmeren protiv države, a ne vlasti.

- Opravdan je svaki bunt protiv režima, a sve ovo što ide putem destrukcije upereno je protiv poretka, a ovo je stvarno vrlo destruktivno. Ostali su sada najekstremniji i najagresivniji elementi u akciji, tako da su moguće još neke incidentne situacije, a moguće i da će ići na zaoštravanje ne bi li izazvali nečiju smrt - kazao je Šešelj.

On je ocenio da blokaderi nemaju više ni resursa ni mogućnosti da blokiraju Beograd kao što su to činili ranije.

- To je za nama, ali još mogu napraviti neki problem - naveo je Šešelj.

Prema njegovim rečima, policija je reagovala kasno i blago.

Upitan zašto se ne uhapse ljudi koji napadaju policiju Šešelj kaže da je to zbog toga što nam je, na primer, u Novom Sadu trulo tužilaštvo.

- Policija treba da se odbrani svim zakonom raspoloživim sredstvima - naveo je Šešelj.

