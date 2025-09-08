Politika

"OSOVINA POLITIKE PRIŠTINSKOG REŽIMA" Petković: Vojni savez tzv. KBS i Oružanih snaga Albanije direktna pretnja Srbiji i Srbima

В.Н.

08. 09. 2025. u 16:41

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je vojni savez tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, čije formiranje najavljuje Aljbin Kurti, direktna je pretnja Srbiji i srpskom narodu.

ОСОВИНА ПОЛИТИКЕ ПРИШТИНСКОГ РЕЖИМА Петковић: Војни савез тзв. КБС и Оружаних снага Албаније директна претња Србији и Србима

Foto: Kancelarija za KiM

- To je osovina politike prištinskog režima, koja svakim svojim potezom cilja Beograd i novi korak ka formiranju takozvane velike Albanije - dodao je Petković u saopštenju.

Kako je istakao, te oružane formacije i zveckanje oružjem od strane Prištine dešavaju se pred očima kompletne međunarodne zajednice, koja nije reagovala ni na jedan vojni savez koji je Priština formirala sa Hrvatskom i Albanijom koje su članice NATO.

Petković dodaje da ti savezi imaju cilj destabilizacija prilika na terenu i stvaranja od regiona Zapadnog Balkana novo bure baruta.

- Očiglendo je Kurtiju sve dozvoljeno pa i da u vreme najvećih svetskih izazova da se očuva mir, da Priština preti sukobima stvarajući saveze koji ne idu u pravcu smirivanja tenzija, već eskalacije prilika na terenu - istakao je Petković.

Direktor vladine Kancelarije podseća da je poznato da prema Rezoluciji 12 44 Saveta bezbednosti UN jedina vojna formacija na Kosovu i Metohiji je KFOR. Prema njegovim rečima, svaki vojni savez i militarizacija tzv KBS je kršenje Rezolucije 1244 i pokušaj stvaranja nove UČK, čije je delovanje zabranjeno.

- Uprkos svim pretnjama i ratnim snovima Aljbina Kurtija, Beograd će na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da čuva mir i srpski narod, da se ponaša savesno i odgovorno, insistirajući na poštovanju Rezolucije 1244 SB UN, insistirajući da se ovaj dokument poštuje u svom punom kapacitetu - poručio je Petković.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU