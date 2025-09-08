"OSOVINA POLITIKE PRIŠTINSKOG REŽIMA" Petković: Vojni savez tzv. KBS i Oružanih snaga Albanije direktna pretnja Srbiji i Srbima

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je vojni savez tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, čije formiranje najavljuje Aljbin Kurti, direktna je pretnja Srbiji i srpskom narodu.

- To je osovina politike prištinskog režima, koja svakim svojim potezom cilja Beograd i novi korak ka formiranju takozvane velike Albanije - dodao je Petković u saopštenju.

Kako je istakao, te oružane formacije i zveckanje oružjem od strane Prištine dešavaju se pred očima kompletne međunarodne zajednice, koja nije reagovala ni na jedan vojni savez koji je Priština formirala sa Hrvatskom i Albanijom koje su članice NATO.

Petković dodaje da ti savezi imaju cilj destabilizacija prilika na terenu i stvaranja od regiona Zapadnog Balkana novo bure baruta.

- Očiglendo je Kurtiju sve dozvoljeno pa i da u vreme najvećih svetskih izazova da se očuva mir, da Priština preti sukobima stvarajući saveze koji ne idu u pravcu smirivanja tenzija, već eskalacije prilika na terenu - istakao je Petković.

Direktor vladine Kancelarije podseća da je poznato da prema Rezoluciji 12 44 Saveta bezbednosti UN jedina vojna formacija na Kosovu i Metohiji je KFOR. Prema njegovim rečima, svaki vojni savez i militarizacija tzv KBS je kršenje Rezolucije 1244 i pokušaj stvaranja nove UČK, čije je delovanje zabranjeno.

- Uprkos svim pretnjama i ratnim snovima Aljbina Kurtija, Beograd će na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da čuva mir i srpski narod, da se ponaša savesno i odgovorno, insistirajući na poštovanju Rezolucije 1244 SB UN, insistirajući da se ovaj dokument poštuje u svom punom kapacitetu - poručio je Petković.

