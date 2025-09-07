Politika

MOĆAN SNIMAK IZ BORČE: Građani šetaju protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:59

VELIKI broj građana okupio se na skupu protiv blokada u Borči.

МОЋАН СНИМАК ИЗ БОРЧЕ: Грађани шетају против блокада (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ne vidi se kraj kolone, građani ponosno nose zastavu Srbije i šalju moćnu poruku "mladost protiv blokada".

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

