Politika

VESELO U KRALJEVU: Građani zaigrali kolo na skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 19:24

NA skupu protiv blokada u Kraljevu, građani su zaigrali kolo.

ВЕСЕЛО У КРАЉЕВУ: Грађани заиграли коло на скупу против блокада (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Prelepa slika koja šalje moćnu poruku sloge i zajedništva.

Pogledajte video: 

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!