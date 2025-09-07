Politika

SOMBOR PROTIV BLOKADA: Pogledajte fotografije sa narodnog skupa (FOTO)

Novosti online

07. 09. 2025. u 18:39

SOMBOR neće blokade.

СОМБОР ПРОТИВ БЛОКАДА: Погледајте фотографије са народног скупа (ФОТО)

Foto: Novosti

Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.

Foto: Фото: Новости

