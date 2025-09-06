PRONAĐENO ORUŽJE SA KOJIM SU BLOKADERI NAPADALI POLICIJU: Sekire, noževi, palice, baklje, topovski udari, macole – u REKTORATU!

Sinoć je u Novom Sadu došlo do velikih nereda nakon što su blokaderi-teroristi pokušali da zapale Filozofski fakultet i nasrnuli na policiju.

Foto: nsuzivo.rs

U incidentima je učestvovalo više od 3.000 anarhista koji su kamenicama, motkama, bakljama i topovskim udarima napadali pripadnike policije. Zahvaljujući odlučnoj i profesionalnoj reakciji, policijske snage uspele su da odbrane institucije i građane od orgija nasilja.

Nakon što su blokaderi potisnuti, usledila je akcija u kojoj je policija, na poziv rektora Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejana Madića, ušla u zgradu Rektorata koja je mesecima bila nezakonito blokirana. Ono što su tamo pronašli šokiralo je javnost.

U prostorijama i kancelarijama otkriveno je čitavo skladište oružja i opreme za ulične nerede, koji su korišćeni u napadima na policiju i državu: sekire, noževi, kacige, metalne i drvene palice, baklje, petarde, topovski udari i čak macole i poljoprivredne alatke. Sve to korišćeno je kao sredstvo pritiska i terora nad policijom i studentima koji su želeli da nastave svoje školovanje.

avnost ostaje u šoku nakon saznanja da je Rektorat, umesto mesta nauke i obrazovanja, postao logistički centar anarhističke kampanje protiv države. Snimci i fotografije koje su načinjene na licu mesta svedoče o tome da se radilo o planskom napadu, a ne o bilo kakvom “studentskom protestu“.

Ostaje pitanje ko finansira i ko stoji iza ovih napada. Ono što je sigurno jeste da Srbija ponovo svedoči tome da blokaderi nisu nikakvi studenti, već profesionalni rušitelji poretka, spremni da terorišu i policiju i narod.

