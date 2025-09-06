"ŠTA ĆE NJIMA PIŠTOLJ? NAĆI ĆEMO ONOG KO JE TO URADIO" Direktor policije Vasiljević o nasilju blokadera u Novom Sadu: Policija je brutalno n

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić

Foto: Printscreen

- Dame i gospodo, nažalost sinoć i noćas je došlo do brutalnog i masovnog napada na policijske službenike u Novom Sadu. Mi smo i sinoć o tome govorili. Želimo danas da iznesemo fotografiju. Kao što smo i sinoć rekli, posle završetka neprijavljenog skupa, po policijskom izveštaju oko 2800 građana se uputilo ispred zgrade Filozofskog fakulteta. u 21 sat okupljeni blokaderi su kamenjem i drugim predmetima gađali kordon policije koji se nalazio ispred fakulteta. Lica koja su gađala kordon su bila maskerina, imali plave i crvene šlemove na glavi. Pošto je policija uređen sistem, mogu da potvrdim da, daje putem radio veze svim policajcima kao i uvek, naloženo da reaguju samo da odbrane svoje živote odnosno da reaguju u slučaju napada na policiju. Prvo što se čulo, a to su svi prisutni čuli, jeste bačen topovski udar na policiju. To je bilo oko 21. Videli ste sramne laži koje se pojavljuju u pojedinim medijima da je policija bacala topovski udar. Policija apsolutno nikada neprimenjuje bacanje bilo kakvih pirotehničkih sredstava naročito tih topovskih udara. Nakon toga su bila još dva topovska udara, baklje, sve do 21 sat i 27 minuta. Okupljeni su fizički napadali kordon policije koji je mirno stajao ispred fakulteta.

- Očigledno da je cilj ovih okupljanja blokadera napad na policiju. Do 21.27 oni su napadali kordon policije pirotehnikom, farbom, bakljama, šipkama, zapaljivom tečnošću. Od strane policijskih službenika više puta su upozoravani da to ne rade, da že policija morati da reaguje. Putem radio veze, koja se snima, i svi u svakom procesu to mogu da čuju, je rečeno da više nema efekata davanje bilo kakvih upozorenja jer se oni oglušavaju o ta upozorenja. Kada je došlo do povređivanja službenika i kada nije bilo moguće drugačije policija je upotrebila sredstva prirode,potiskivanjem i hemijskim sredstvima.

- U toku večeri se policiji obratio rektor. Oko ponoći, policijski službenici su po pozivu rektora uz konsultaciju sa tužilaštvom ušli u objekat rektora, u njemu zatekli 142 građana. 142 je bilo legitimisano, privedeno je 8 lica da bise uzele službene beleške. Okolnosti njihovih boravka u rektoratu, pronađeni su panciri, suzavci, ručna radio stanica, dron.

- Oštećeno je 18 policijskih vozila, čak je jedno policijskom službeniku demonstrati su oteli službeni pištolj. 14 službenika je povređeno, jedan je dobio kontuziju mozga/glave i zadržan je u bolnici. Policajci ni krivi ni dužni koji su mirno stajali su napadnuti. Svi su to mogli da vide na snimcima, ali da ne govorim ja sad o tome.

Oglasio se i direktor policije povodom snimaka sinoćnih napada.

Foto: Jutjub printskrin

- Na poziv dekana Filozofskog fakulteta, kordon je bio postavljen ispred Fakulteta i kordon je bio preventivno da ne bi nasilno ušli. Tamo se nalazi dekan sa profesorima. Policija je već bila postavljena. Svi koji su hteli da prođu, prolazili su i mogli su da prođu bez ikakvih problema, ali ovo čini mi se da ne prolaze, nego hoće da napadnu policiju, da napadnu državu. Pogledajte maske, motke, štangle, i opet neko kaže "mirne demonstarante napala policija". Ja vas molim, ne želim da budem subjektivan, hoću da budem objektivan. Ovo su moji policajci, ovo su naši policajci. Koga ovde policajci napadaju? Ne razumem ko hoće da prikaže nešto na drugi način. Policija je brutalno napadnuta. Policija je opet minimalno intervenisala. Zamislite vi kad neko otme čoveku koji drži štit u ruci, otkine mu furtolu i otme mu pištolj? naćićemo tog koji to uradio. Šta će njemu službeni pištolj? Da bi mirno šetao? DA bi izrazio svoje mišljenje? nije tačno , on napada državu, sistem, policiju. Policija to neće dozvoliti sigurno.

- Policija će reagovati u skladu sa Zakonom, a oni koji čine ovaj nered će biti procesuirani. 46 sinoć, ali mi nastavljamo. Što se tiče policijskog postupanja, biće tamo gde im je mesto.

- Ako ovo nije napad na policiju ja ne znam šta je. Ja vas molim ako možemo da pogledamo još neke snimke. Početak naše aktivnosti, intervencije, ovo je taj trenutak. Pogledajte ko upotrebljava suzavac.

Foto: Printscreen

- Ti mirni građani, upotrebljavaju hemijska sredstva prema policiji i očekuju da policajci stoje i aplaudiraju im. Nema dileme da je zakonita intervencija policije bila, ponosan sam šta su izdržali. Naša policija poštuje zakone naše zemlje. Mora da interveniše jer će ovi ugroziti bilo koga drugog. Oko 7.000 građana koji su bili, 2.800 je krenulo prema Filozofskom fakultetu, u ovim napadima je učestvovalo 200, 300. Prvi sam koji će procesuirati svakog ko ne radi svoj posao ili radi van zakona. ovo prelazi sve granice. Molim građane da sve pogledaju još jednom i veruju svojoj policija. Pozivam građane da poštuju zakone RS, da ne narušavaju javni red i mir, da ne napađu policiju, da u okviru zakona ostvaruju svoja prava. Danas imamo važan bezbednosno-interesantan skup, Prajd, sutra imamo prijavljena okupljana građana koji su protiv blokada, to je prijavljeno, to znamo, organizovali smo mere i radnje da to protekne mirno. Pozivam sve druge koji se okupljaju da prijavljuju ta okupljanja. Nikako nećemo dozvoliti napad na policiju, napad na državne organe. Obraćam se svim građanima, neka veruju svojim očima, neka pogledaju. Svi policajci koji rade zakonito biće zaštićeni, da sačuvamo državu, javni red i mir, građane koji ne žele nasilje. Mislim da je više nego jasno, da policija Srbija stabilno čuva javni red i mir i da će to nastaviti da radi. Pozivam grđaane da ne narušavaju javni red i mir, da ne napadaju ljude, da mišljenje izraze na zakonit način.