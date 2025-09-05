KRAJ JEDNE ERE! Raspad sistema u VST, Dolovac i Stamenković izgubili većinu članova
VRHOVNA javna tužiteljka Zagorka Dolovac više ne uživa poverenje većine članova Visokog saveta tužilaštva (VST), imajući u vidu dešavanja na današnjoj sednici ovog najvišeg tužilačkog organa.
Naime, predsednik VST Branko Stamenković i vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac izgubili su većinu članova na današnjem održanom sastanku.
Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ostali su bez legitimiteta nakon što je većina članova Visokog saveta tužilaštva, šest od jedanaest, javno istupila protiv njihovog načina rada, odbivši da učestvuje u netransparentnom odlučivanju bez konsultacija sa strukom.
Uprkos tome što su ostali bez većine u Visokom savetu tužilaštva, vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Saveta Branko Stamenković nastavljaju da se ponašaju kao da je VST njihova privatna organizacija i pokušavaju da nametnu način rada koji je netransparentan, bez konsultacija sa javnotužilačkom organizacijom i bez uvažavanja stavova članova Saveta.
Visoki savet tužilaštva je ustavni i zakonski organ koji je dužan da odluke donosi u skladu sa zakonom, kroz demokratsku proceduru, uz puno poštovanje struke i ravnopravno učešće svih članova. Međutim, ni u ovom, kao ni u brojnim prethodnim slučajevima, te obaveze nisu ispunjene. Zaobilaženjem članova Saveta i uskraćivanjem informacija, Dolovac i Stamenković, doveli su do direktnog narušavanja poverenja javnosti u rad tužilaštva.
Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva, šest od ukupno jedanaest članova iznelo je jasan i nedvosmislen stav da se ovakva praksa više neće tolerisati. Većina u Savetu odbila je da prihvati odlučivanje van procedura i bez transparentnosti.
Time su Zagorka Dolovac i Branko Stamenković ne samo ostali u manjini, već su izgubili podršku i kolega, ali i legitimitet da nastupaju u ime Saveta. Od 11 članova, njih šest glasno je reklo „ne“ samovolji, višemesečnom ignorisanju struke i ne prikrivanju informacija. Današnji stav članova Visokog saveta tužilaštva predstavlja jasnu prekretnicu u načinu funkcionisanja ovog organa i signal da se institucionalna pravila moraju poštovati.
