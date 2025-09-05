NOVI SKANDALOZNI POTEZ REKTORA ĐOKIĆA: S blokaderima je od Univerziteta napravio svinjac, evo šta sad traži
REKTOR Vladan Đokić i profesori blokaderi koji su od Univerziteta napravili svinjac i doslovno ga uništili, sada traže da se vrate 'mir i dostojanstvo' u amfiteatre.
I dok su svesno deset meseci uništavali fakultete i pretvorili ih u leglo zaraze, sada su Đokić i blokaderi shvatili da im nasilje i uništivanja ništa neće doneti, pa bez imalo obraza, sada pametuju o nekakvom dostojanstvu.
Oni koji su uveli nasilje u školstvo, oni koji su unštili dostojanstvo fakulteta, time što su ih pretvorili u barove, menze i spavaonice, oni sada pametuju i traže mir i dostojanstvo.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na javnu debatu predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, ali do dana današnjeg niko se nije odazvao.
(Informer)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)