Politika

NOVI SKANDALOZNI POTEZ REKTORA ĐOKIĆA: S blokaderima je od Univerziteta napravio svinjac, evo šta sad traži

В. Н.

05. 09. 2025. u 11:32

REKTOR Vladan Đokić i profesori blokaderi koji su od Univerziteta napravili svinjac i doslovno ga uništili, sada traže da se vrate 'mir i dostojanstvo' u amfiteatre.

НОВИ СКАНДАЛОЗНИ ПОТЕЗ РЕКТОРА ЂОКИЋА: С блокадерима је од Универзитета направио свињац, ево шта сад тражи

Foto Z. Jovanović

I dok su svesno deset meseci uništavali fakultete i pretvorili ih u leglo zaraze, sada su Đokić i blokaderi shvatili da im nasilje i uništivanja ništa neće doneti, pa bez imalo obraza, sada pametuju o nekakvom dostojanstvu. 

Oni koji su uveli nasilje u školstvo, oni koji su unštili dostojanstvo fakulteta, time što su ih pretvorili u barove, menze i spavaonice, oni sada pametuju i traže mir i dostojanstvo.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na javnu debatu predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, ali do dana današnjeg niko se nije odazvao.

(Informer)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima
Politika

0 7

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima

ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.

05. 09. 2025. u 11:34

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO