NOVI SKANDALOZNI POTEZ REKTORA ĐOKIĆA: S blokaderima je od Univerziteta napravio svinjac, evo šta sad traži

REKTOR Vladan Đokić i profesori blokaderi koji su od Univerziteta napravili svinjac i doslovno ga uništili, sada traže da se vrate 'mir i dostojanstvo' u amfiteatre.

Foto Z. Jovanović

I dok su svesno deset meseci uništavali fakultete i pretvorili ih u leglo zaraze, sada su Đokić i blokaderi shvatili da im nasilje i uništivanja ništa neće doneti, pa bez imalo obraza, sada pametuju o nekakvom dostojanstvu.

Oni koji su uveli nasilje u školstvo, oni koji su unštili dostojanstvo fakulteta, time što su ih pretvorili u barove, menze i spavaonice, oni sada pametuju i traže mir i dostojanstvo.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na javnu debatu predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta, ali do dana današnjeg niko se nije odazvao.

(Informer)