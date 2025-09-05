KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima

ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.

Foto: Printskrin

Đilas je ponovo pokazao da je izgubio kompas, pa je sebi dao za pravo da zvaničnu posetu predsednika države Pekingu, bilateralne sastanke sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i mogim drugim svetskim liderima nazove - "turističkom ekskurzijom"?!

Koliko političar može da izgubi tlo pod nogama pa da od davanja izuzetne počasti za Srbiju napravi traljavi tračerski pamflet, a upravo to je osvrt Dragana Đilasa na aktivnosti predsednika Srbije Aleksndra Vučića.

Đilas ne ume drugačije, već da paušalno kvalifikuje i kaže da je građane ova "turistička ekskurzija koštala milione evra".

- A u Kini široko. Smeštaj u hotelima sa pet zvezdica. Sve to, naravno, o trošku države - kaže Đilas i pita se zašto je uopšte predsednik Vučić išao u Kinu.

Istina je naravno sasvim suprotna onome što se snilo Đilasu. Kineski domaćini su platili sve troškove boravka srpske delegacije. Zbog značaja ovog događaja i visokih delegacija stranih država, koje su prisustvovale i vojnoj paradi u Peking povodom Dana pobede, Kina je ugostila sve goste besplatno. Nijedan dinar građane Srbije nije koštala poseta Pekingu, a dobrobit od nje je višestruk.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio među malobrojnim državnicima koji su imali priliku da razgovaraju i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Fotografije i izveštaji sa ovih sastanaka nisu tek diplomatski folklor. Oni pokazuju suštinu koju Đilas nikada neće shvatiti: Vučić je danas jedan od retkih evropskih lidera koji ima direktan, prijateljski kanal komunikacije i sa Istokom i sa Zapadom.