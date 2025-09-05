KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima
ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.
Đilas je ponovo pokazao da je izgubio kompas, pa je sebi dao za pravo da zvaničnu posetu predsednika države Pekingu, bilateralne sastanke sa predsednikom Kine Si Đinpingom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i mogim drugim svetskim liderima nazove - "turističkom ekskurzijom"?!
Koliko političar može da izgubi tlo pod nogama pa da od davanja izuzetne počasti za Srbiju napravi traljavi tračerski pamflet, a upravo to je osvrt Dragana Đilasa na aktivnosti predsednika Srbije Aleksndra Vučića.
Đilas ne ume drugačije, već da paušalno kvalifikuje i kaže da je građane ova "turistička ekskurzija koštala milione evra".
- A u Kini široko. Smeštaj u hotelima sa pet zvezdica. Sve to, naravno, o trošku države - kaže Đilas i pita se zašto je uopšte predsednik Vučić išao u Kinu.
Istina je naravno sasvim suprotna onome što se snilo Đilasu. Kineski domaćini su platili sve troškove boravka srpske delegacije. Zbog značaja ovog događaja i visokih delegacija stranih država, koje su prisustvovale i vojnoj paradi u Peking povodom Dana pobede, Kina je ugostila sve goste besplatno. Nijedan dinar građane Srbije nije koštala poseta Pekingu, a dobrobit od nje je višestruk.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio među malobrojnim državnicima koji su imali priliku da razgovaraju i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Fotografije i izveštaji sa ovih sastanaka nisu tek diplomatski folklor. Oni pokazuju suštinu koju Đilas nikada neće shvatiti: Vučić je danas jedan od retkih evropskih lidera koji ima direktan, prijateljski kanal komunikacije i sa Istokom i sa Zapadom.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)