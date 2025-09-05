PORODILA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Ministarka na svet donela devojčicu

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubrakva Đedović Handanović i njen suprug, poznati kompozitor Damir Handanović, postali su roditelji devojčice.

Foto: Z. Jovanović

Majka i beba se osećaju dobro.

Uz veoma veliku odgovornost, ministarka je radila tokom čitave trudnoće, do poslednjeg dana. Nedavno se na svom Instagram nalogu zahvalila bebi što joj je to omogućila i što je zdravstveno odlično podnela trudnoću, bez obzira na napor i odgovornost koji njen posao nosi.

Roditelji su presrećni, a mama i beba su dobro.