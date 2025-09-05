PORODILA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Ministarka na svet donela devojčicu
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubrakva Đedović Handanović i njen suprug, poznati kompozitor Damir Handanović, postali su roditelji devojčice.
Majka i beba se osećaju dobro.
Uz veoma veliku odgovornost, ministarka je radila tokom čitave trudnoće, do poslednjeg dana. Nedavno se na svom Instagram nalogu zahvalila bebi što joj je to omogućila i što je zdravstveno odlično podnela trudnoću, bez obzira na napor i odgovornost koji njen posao nosi.
Roditelji su presrećni, a mama i beba su dobro.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)