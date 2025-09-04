NENORMALNO, BOLESNO I ODVRATNO Ministar Selaković podelio snimak - Hrvati sa ustaškom kapom pozivaju Srbe u Zadar! (VIDEO)
MINISTAR kulture Nikola Selaković reagovao je na svom zvaničnom Instagram profilu na jeziv snimak u kojem Hrvati sa ustaškom kapom i u krvavoj uniformi pozivaju Srbe u Zadar uz cinično obećanje "nećemo vam ništa".
"Nenormalno, bolesno i odvratno. Tomsonov koncert nije izuzetak, već dijagnoza neoustaškog društva usred Evropske unije.
Čekam da vidim koji će titoisti iz Srbije da idu na ovaj ustaški pir, kao i koji će evropejci ovo da nam prodaju kao "europske vrijednosti".
Još jedan dokaz zašto nam je potreban naš nacionalni filmski festival i potpuna promena stihijskog pristupa koji je prisutan decenijama u ozbiljnu srpsku kulturnu politiku", napisao je Selaković u opisu videa.
Komentari (3)