"STRAHOVITI NAPREDAK KINESKE VOJSKE" Vučić: Danas su rame uz rame sa Amerikom u borbi za prvo mesto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na TV Informeru.

- Bili smo na paradi vojnoj gde ste mogli da vidite ne samo strahoviti napredak kineske vojske već kineske industrije i tehnologije. Mnogi ljudi poistovećuju Kinu sa plastičnim proizvodima, Kina je danas neverovatno napredna i mnogo toga su uradili. Danas su rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama u borbi za prvo mesto. Nisu oni ni blizu pokazali sve što mogu. - rekao je Vučić.

- Interesantno je bilo videti koliko su pažnje tome posvetili zapadni mediji jer su se pravili do juče kao da ne razumeju koliko je Kina napredovala pa su sada odjednom iznenađeni onim što mogu da vide. Posebno sistemima De-Ha 5, strateškim nuklearnim projektilima i interkontinentalnim raketama koje mogu da pogode svako mesto na zemaljskoj kugli. Kinezi napreduju dalje, rade sve više. - rekao je Vučić.