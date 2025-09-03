"RAZGOVOR SA VUČIĆEM U PRIJATELJSKOJ ATMOSFERI": Peskov ocenio atmosferu sastanaka sa predsednikom Srbije (VIDEO)

SASTANCI između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog srpskog kolege Aleksandra Vučića tradicionalno se odvijaju u prijateljskoj atmosferi, saopštio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

Sastanak predsednika Rusije i Srbije održan je u utorak u državnoj rezidenciji Djaojutaj u Pekingu. Razgovori su trajali više od sat vremena.

- Tradicionalno, sastanci sa Vučićem, prvo, odvijaju se u tradicionalno dobroj atmosferi i, drugo, veoma su, veoma sadržajni - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje kako je protekao sastanak sa Vučićem i srpskom delegacijom.

(TASS)