"RAZGOVOR SA VUČIĆEM U PRIJATELJSKOJ ATMOSFERI": Peskov ocenio atmosferu sastanaka sa predsednikom Srbije (VIDEO)
SASTANCI između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog srpskog kolege Aleksandra Vučića tradicionalno se odvijaju u prijateljskoj atmosferi, saopštio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.
Sastanak predsednika Rusije i Srbije održan je u utorak u državnoj rezidenciji Djaojutaj u Pekingu. Razgovori su trajali više od sat vremena.
- Tradicionalno, sastanci sa Vučićem, prvo, odvijaju se u tradicionalno dobroj atmosferi i, drugo, veoma su, veoma sadržajni - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje kako je protekao sastanak sa Vučićem i srpskom delegacijom.
(TASS)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
