"VAŽNI SASTANCI U PEKINGU" Vučić: Do decembra 2026. predstavićemo leteće automobile u Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pekingu imao mnogo važnih bilateralnih susreta sa više od 10 svetskih lidera, kao i sa velikim kineskim kompanijama zainteresovanim za ulaganja u Srbiju,

Foto: Jutjub printskrin/Tanjug

- Danas smo imali mnogo obaveza u Pekingu, imali bilateralne susrete sa 11 ili 12 svetskih lidera. Dugo sam razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Alijevim, kao i sa predsednikom Uzbekistana, sa premijerom Slovačke Robertom Ficom - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da su prisustvovali vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske industrije i tehnologije.

- Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa u SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Kinezi napreduju dalje, rade sve više - kazao je Vučić.

Kako kaže, ono što je izuzetno važno za građane, obavili su razgovore sa ukupno 11 kompanije, sutra imaju još tri.

- Iz različitih oblasti su komapnije. Uradili smo to da pronađemo najbolja rešenja za građane. Primena veštačke inteligencije je nešto što će da nam mnogo znači u budućnosti. Ako se bude radila nova topionica, mora dublje da se kopa, zapsoliće još ljudi na istoku Srbije - dodao je predsednik.

Kako kaže Vučić, reč je o životno važnim stvarima.

- Ubedljivo najveći poslodavac je Ziđin. Zainteresovani smo za dalju kupovinu zlata, posebno kada imamo posebne mogućnosti. Imali smo sastanske sa značajnim energetskim kompanijama - istakao je predsednik.

O kineskom oružju

Vučić je izjavio da je tokom posete Pekingu razmatrano i šta je to što Kina ima i proizvodi od oružja, a što bi moglo da bude interesantno za Srbiju.

- Nismo mi zainteresovani za balističke rakete, hipersonične rakete, nuklearno oružje. Nemamo ni kapacitete ni para za tako nešto, suviše smo mali - rekao je Vučić.

Kako je naveo, Kinezi prave multirol avione koji imaju verovatno najbolji odnos cene i kvaliteta u celom svetu, kao i vrhunske helikoptere i avione za točenje goriva, što je Srbiji manje potrebno zbog veličine naše zemlje.

- Mnoge druge stvari mogu da nam budu interesantne. Oni su nam dali posebne brošure gde pokazuju svoje takozvane lake tenkove od samo 30 tona težine koji su izuzetno korisni, imaju i dupsove, to je inače karakteristika kineskog naoružanja, da ne ostavljaju samo velike cevi - rekao je Vučić.

O letećim automobilima

- Ja sam narodu obećao, svi ste mi se smejali u Srbiji kada sam o tome govorio, i očekujem da oni u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile koji su sada ovde u vrednosti oko 300.000 dolara, znači nekih 260.000-270.000 evra. Ja verujem da ćemo već sledeće godine do 1. decembra moći da pokažemo kako funkcionišu leteći automobili na teritoriji Republike Srbije i da ćemo imati primenu i korišćenje letećih automobila, baš kao što sam i obećao tokom specijalizovanog Ekspa u našoj zemlji - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su Kinezi velemajstori.

O sastanku sa predsednikom Kine

Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko šest ujutru po srpskom vremenu, pomerili su ga - istakao je predsednik.

- Sa predsednikom Kine, taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne. Trudiću se da izvučem ekonomsku korist najveću moguću za našu zemlju, a da pritom ničim ne uvredim, već naprotiv da pokažem uvažavanje za naše kineske prijatelje - kazao je.

- Vi ste ovde svedoci, da se niko ne naljuti, mislim da je ovde Srbija ili prva ili druga po popularnosti, po prepoznatljivosti, po poštovanju. Dovoljno govori da ću biti primljen na najvišem nivou. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju na razglednici susret sa Si Đinpingom. Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko. Ja da u ovo vreme moram da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini? Mnogo mi je glupo. Postoji oroman broj ljudi koji sve dobro razumeju. Naša delegacija je bila smeštena u prvi red, ne u četvrti red.

O forumu na Bledu

Predsednik je izjavio da je predsednik Vlade Đuro Macut dobio poziv da prisustvuje Strateškom forumu na Bledu i ocenio da srpski premijer sa pravom nije otišao tamo.

- Oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled, da im tamo budu gosti, neka njih ugoste i neka sa njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi za koji dan da preuzmu vlast u Srbiji - tako već 13, 14 godina tu priču sluša - rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da je pogrešio što je otišao u Kinu, a ne na Strateški forum na Bledu.

- Da mi poredite odnos i razgovor s Andrejem Plenkovićem i ne znam kime još, kojih sam imao milion, i naslušao sam se gluposti, koliko god hoćete... i da poredim to sa susretima ovde sa predsednikom Sijem, sa predsednikom Putinom, sa Robertom Ficom, sa predsednikom Mirzijojevom, sa predsednikom Alijevom, sa predsednikom Prabovom, verujte mi, to je kao da poredite Premijer ligu i Beogradsku zonu - rekao je Vučić.

O paradi u Beogradu

Vučić je rekao da će 20. biti velika parada u Beogradu.

- Videćete mnogo toga novog, iznenadićet se koliko je Vojska napredovala. Pokušali su da nam u potpunosti raore Vojsku u periodi od 2000. godine. Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela, na ponos svih građana Srbije, ona je danas zaista odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. Nisu Priština, Tirana i Zagreb nisu slučajno formirali svoju vojnu alijansu. Formirali su je zbog Srbije. Što nas terate da se pravimo da smo gluplji nego što jesmo? Nismo baš ni mi imbecili da ne razumemo zašto ste to uradili. Mi nikoga nećemo da diramo, samo ćemo da ćuvamo svoju teritoriju, svoj integritet. Cela Evropa je ćutala na paradu u Zagrebu, i to organizovanu zbog zločinačke akcije Oluja, zbog progona Srba. Svi su govorili baš lepo. Kada Srbija bude pravila paradu - u istim hrvatskim medijima reći će - Vučić zvecka oružjem, kome Vučić preti, izveo je sve moguće ćacije da bi zapretio... I sve vam je tako.

Predsednik ističe da samo brine o interesima Srbije i ništa drugo ga ne zanima. Kaže da je njegov posao da brine o odbrani zemlje.

- Da se bavim glupostima, to ne mogu.

O opoziciji

Predsednik je izjavio da opozicija sprovodi nasilje, a ne vlast.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića da represijom pokušava da zadrži vlast, odgovorio je da opozicija sprovodi nasilje svaki dan, a ne vlast.

- Oni tuku ljude, maltretiraju ljude, gađaju ljude ciglama, kamenicama, uništavaju prostorije, spaljuju prostorije. Da to neko njima radi? Jel pipnuo bilo ko jednog od njihovih predstavnika ili uništio bilo koju od njihovih prostorija širom Srbije? Imate preko 760 napada na prostorije SNS-a. Preko 760 napada. Na njihove prostorije nema ih. Nema ih i svi to znaju - istakao je Vučić.

Dodao je da su optužbe za represiju vlasti bajke za malu decu.

- Ali neko ide po glasove u Brisel, a ja volim da idem po glasove u Vlasotince, Pirot, Kosovsku Mitrovicu, Novi Sad, Niš, i kao što sam rekao, uskoro se vidimo i u Novom Sadu - rekao je Vučić.

Istakao je da opozicija zna da gubi izbore i da će to biti ubedljivije nego što je bilo poslednji put.

On je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu potpredsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića da se vlast "sprema da pokrade još jedne izbore", odgovorio da je Stefanović to rekao zato što je, izgleda, shvatio da su istraživanja istinita, pa zna da gube izbore.

O razgovoru sa Ficom

Vučić kaže da je dugo razgovarao sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, o mnogo tema.

- Najviše tema je bila Evropa, Ukrajina, šta rade Srbija, Slovačka, postigli visok stepen saglasnosti po tom pitanju. Uskoro očekujem Fica u Srbiji, bar na dva-tri dana, da obiđemo što više sredina, i Padinu i Kovačicu i Pački Petrovac, svuda gde Slovaci žive, da vidimo šta je to što možemo njima da pomognemo dodatno - kazao je predsednik.