"SRPSKI I SLOVAČKI NARODI SU BRATSKI NARODI": Vučić se sastao sa Ficom u Pekingu (FOTO)

В. Н.

03. 09. 2025. u 09:53

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas sa premijerom Slovačke Robertom Ficom u Pekingu.

СРПСКИ И СЛОВАЧКИ НАРОДИ СУ БРАТСКИ НАРОДИ: Вучић се састао са Фицом у Пекингу (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Srdačan i prijateljski susret sa premijerom Ficom. Srpski i slovački narodi su bratski narodi, a sa premijerom Ficom sam razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.

Razgovarali smo o jačanju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i trgovine, koje otvaraju prostor za nove investicije i bolju povezanost naših privreda. Premijer je još jednom potvrdio da će Slovačka da učestvuje, u punom kapacitetu na našoj izložbi EXPO2027, što će biti i dobra prilika da Fico poseti Beograd.

Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno proširiti političku i ekonomsku saradnju, koja će doprineti još čvršćem povezivanju naših država i naroda u godinama koje dolaze - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

