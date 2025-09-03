"SRPSKI I SLOVAČKI NARODI SU BRATSKI NARODI": Vučić se sastao sa Ficom u Pekingu (FOTO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas sa premijerom Slovačke Robertom Ficom u Pekingu.
- Srdačan i prijateljski susret sa premijerom Ficom. Srpski i slovački narodi su bratski narodi, a sa premijerom Ficom sam razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.
Razgovarali smo o jačanju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture i trgovine, koje otvaraju prostor za nove investicije i bolju povezanost naših privreda. Premijer je još jednom potvrdio da će Slovačka da učestvuje, u punom kapacitetu na našoj izložbi EXPO2027, što će biti i dobra prilika da Fico poseti Beograd.
Uveren sam da ćemo u narednom periodu dodatno proširiti političku i ekonomsku saradnju, koja će doprineti još čvršćem povezivanju naših država i naroda u godinama koje dolaze - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
