HVALA PUTINU NA PODRŠCI Vučić: Saradnja sa Rusijom može dodatno da bude ulvršćena (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 20:01

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, sastao se danas u Pekingu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

ХВАЛА ПУТИНУ НА ПОДРШЦИ Вучић: Сарадња са Русијом може додатно да буде улвршћена (ВИДЕО)

Foto: EPA

Po završetku sastanka Vučić je na svom Instagram nalogu napisao: 

Hvala predsedniku Putinu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i prijateljskom odnosu prema srpskom narodu.

Saradnja na visokom nivou sa Ruskom Federacijom u svim oblastima je veoma važna za Srbiju, uveren sam da naša saradnja može biti dodatno učvršćena.

