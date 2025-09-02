HVALA PUTINU NA PODRŠCI Vučić: Saradnja sa Rusijom može dodatno da bude ulvršćena (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, sastao se danas u Pekingu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Po završetku sastanka Vučić je na svom Instagram nalogu napisao:
Hvala predsedniku Putinu na podršci teritorijalnom integritetu Srbije i prijateljskom odnosu prema srpskom narodu.
Saradnja na visokom nivou sa Ruskom Federacijom u svim oblastima je veoma važna za Srbiju, uveren sam da naša saradnja može biti dodatno učvršćena.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
