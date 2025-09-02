Politika

VUČIĆ I PUTIN RAZGOVARALI NA ČISTOM RUSKOM: Pogledajte snimak razgovora (VIDEO)

D.K.

02. 09. 2025. u 16:17 >> 16:21

SASTANAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina održan je u Pekingu.

ВУЧИЋ И ПУТИН РАЗГОВАРАЛИ НА ЧИСТОМ РУСКОМ: Погледајте снимак разговора (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Razgovor je tekao na ruskom jeziku, a kako je to izgledalo, možete pogledati u videu:

- U prethodnom periodu primetan je pad u saradnji u ekonomskom aspektu, ali ćemo se truditi da stalno radimo uzajamno i da poboljšamo te rezultate. Nadamo se da će do kraja godine u Beogradu biti zasedanje Ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji, vezano za onaj kurs koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i o regionalnim pitanjima. Drago mi je što danas možemo lično da se sastanemo i vidimo - rekao je Putin.

Vučić se zahvalio Putinu za gostoprimstvo prilikom njegove posete Moskvi 9. maja.  

- Želim i da se zahvalim i za podršku koja se tiče očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije i za prijateljski odnos prema srpskom narodu - naveo je Vučić. 

- Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou, u svim oblastima. Nadamo se da ćemo uspeti ne samo da očuvamo, već i da poboljšamo neke oblasti saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast. Nabavka gasa je za nas jako bitna. I zahvaljujući izgradnji kraka gasovoda prema Mađarskoj učinili smo mnogo za razvoj energetskog sistema - rekao je Vučić. 

- Sve ruske kompanije su dobrodošle u Srbiju, uključujući i RŽD, i želeo bih da dođu i druge ruske kompanije, Rosatom i mnoge druge...

- Želim da vas obavestim da je Srbija od početka ukrajinske krize u teškoj situaciji, kako bi se izborila sa pritiscima. Ali mi smo i dalje uspeli da izdržimo svoju principijelnu poziciju vezanu za Rusku Federaciju i i dalje ćemo se boriti za nezavisnost Srbije i trudićemo se da ostanemo jedina zemlja koja nije uvela nikakve sankcije Rusiji - rekao je Vučić i istakao da želi da sasluša Putinove savete u vezi sa poboljšanjem odnosa Srbije i Rusije u budućnosti. 

- Siguran sam da možemo da učvrstimo naše odnose - zaključio je predsednik. 

