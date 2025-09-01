BLOKADERI OSTAVLJAJU SVINJAC A ĆACI NIŽU DESETKE: Posle Miloša i Vlade Balaća i Luka Lalošević na prvom ispitu nakon blokada dobio 10!
DOK blokaderi ostavljaju svinjac na fakultetima Luka Lalošević niže desetke, u petak je polagao ispit a rezultati su bili danas, dobio je najvišu moguću ocenu 10!
Luka Lalošević je u petak polagao ispit iz predmeta "Evropske integracije - razvoj i problemi" na Fakultetu političkih nauka kod prof. dr Maje Kovačević, dekanke fakulteta.
Danas su bili rezultati i Luka je dobio najvišu moguću ocenu, 10.
