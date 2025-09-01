Politika

BLOKADERI OSTAVLJAJU SVINJAC A ĆACI NIŽU DESETKE: Posle Miloša i Vlade Balaća i Luka Lalošević na prvom ispitu nakon blokada dobio 10!

В.Н.

01. 09. 2025. u 08:35

DOK blokaderi ostavljaju svinjac na fakultetima Luka Lalošević niže desetke, u petak je polagao ispit a rezultati su bili danas, dobio je najvišu moguću ocenu 10!

БЛОКАДЕРИ ОСТАВЉАЈУ СВИЊАЦ А ЋАЦИ НИЖУ ДЕСЕТКЕ: После Милоша и Владе Балаћа и Лука Лалошевић на првом испиту након блокада добио 10!

Foto: Printscreen/Tanjug TV

Luka Lalošević je u petak polagao ispit iz predmeta "Evropske integracije - razvoj i problemi" na Fakultetu političkih nauka kod prof. dr Maje Kovačević, dekanke fakulteta.

Danas su bili rezultati i Luka je dobio najvišu moguću ocenu, 10.

BONUS VIDEO - SNIMAK DRONOM: Spektakularan pogled na skup u Novom Sadu!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava

DOSTOJEVSKI O SRBIMA: Postoje dve Srbije - iz ruske krvi, koja je prolivena u Srbiji, izrašće i srpska slava