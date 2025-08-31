"NAJVEĆA VREDNOST SRBIJE SU NJENI LJUDI!" Vučić podelio kadrove okupljanja građana protiv blokada (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video snimkom na svom zvaničnom Instagram nalogu, gde je podelio kadrove sa današnjih veličanstvenih okupljanja građanja protiv blokada širom Srbije.
"Najveća vrednost Srbije su njeni ljudi. I zato moramo da razgovaramo, da vodimo dijalog. Ujedinjeni možemo sve!", napisano je u opisu objave na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
Podsetimo, kako je saopštio direktor policije Dragan Vasiljević, na 95 lokacija širom naše zemlje danas se okupilo 104 hiljade ljudi.
