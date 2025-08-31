MORE LJUDI U SUBOTICI: Narod ne želi blokade, želi mir i stabilnost
GRAĐANI Subotice danas su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.
Subotica je danas jasno i nedvosmisleno podigla glas protiv nasilja i blokada. Ogroman broj građana okupio se i poručio da im je dosta blokiranja normalnog života i oduzimanja prava na slobodno kretanje, rad i školovanje.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
