Politika

MORE LJUDI U SUBOTICI: Narod ne želi blokade, želi mir i stabilnost

D.K.

31. 08. 2025. u 20:13

GRAĐANI Subotice danas su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

МОРЕ ЉУДИ У СУБОТИЦИ: Народ не жели блокаде, жели мир и стабилност

Foto Novosti

Subotica je danas jasno i nedvosmisleno podigla glas protiv nasilja i blokada. Ogroman broj građana okupio se i poručio da im je dosta blokiranja normalnog života i oduzimanja prava na slobodno kretanje, rad i školovanje.

Foto Novosti

 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila
Politika

0 7

LAŽOMER: 1. septembar novi početak, ne nastavak ludila

DOK SE građani Srbije spremaju za novi početak 1. september koji je datum značajan za sve porodice sa decom školskog uzrasta, osećaju se tenzije i neizvesnost da li će blokaderi pokušati da opet zloupotrebljavaju život najmlađih, njihovo školovanje, i tako im unište budućnost i zagorčaju život svih u svom već oprobanom maniru.

31. 08. 2025. u 21:08 >> 21:12

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!