MORE LJUDI U SUBOTICI: Narod ne želi blokade, želi mir i stabilnost

GRAĐANI Subotice danas su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

Foto Novosti

Subotica je danas jasno i nedvosmisleno podigla glas protiv nasilja i blokada. Ogroman broj građana okupio se i poručio da im je dosta blokiranja normalnog života i oduzimanja prava na slobodno kretanje, rad i školovanje.

Foto Novosti

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

BONUS VIDEO-