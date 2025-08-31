Politika

DECA SU UKRAS SVETA: Mališani iz Vranjske Banje dočekuju goste uz poruke i crteže na kružnom prelazu (FOTO)(VIDEO)

D.K.

31. 08. 2025. u 18:21 >> 18:25

TREĆE po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada zakazano je za danas u 18:30 časova u čak 100 mesta širom Srbije.

ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА: Малишани из Врањске Бање дочекују госте уз поруке и цртеже на кружном прелазу (ФОТО)(ВИДЕО)

Foto Novosti

Najmlađi stanovnici Vranjske banje priredili su prizor koji će raznežiti sve okupljene.

Foto: Фото Новости

Naime, mališani na kružnom prelazu kredom crtaju i ostavljaju poruke građanima protiv blokada koji će se okupiti u ovom mestu.

