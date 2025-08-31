DECA SU UKRAS SVETA: Mališani iz Vranjske Banje dočekuju goste uz poruke i crteže na kružnom prelazu (FOTO)(VIDEO)

TREĆE po redu i do sada najmasovnije okupljanje građana protiv blokada zakazano je za danas u 18:30 časova u čak 100 mesta širom Srbije.

Foto Novosti

Najmlađi stanovnici Vranjske banje priredili su prizor koji će raznežiti sve okupljene.

Naime, mališani na kružnom prelazu kredom crtaju i ostavljaju poruke građanima protiv blokada koji će se okupiti u ovom mestu.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!