PREDSEDNIK URUČIO 8 KUBIKA DRVA VASILJEVIĆIMA Vučić: Mnogo sam srećan kad vidim porodicu sa devetoro dece!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas jedanaestočlanu porodicu Vasiljević u Beogradu, u opštini Rakovica, kojoj je uručeno osam kubika drva za ogrev iz programa pomoći za 1.000 najugroženijih porodica u Srbiji, u okviru novog paketa ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Foto: Printskrin/TV Pink

Predsednik se na početku posete upoznao sa decom porodice Vasiljević.

Vučić je potom istakao da porodica Vasiljević ne treba da mu se zahvaljuje na pomoći, te da je on njima zahvalan.

- Prvo ja da kažem da sam veoma srećan kada vidim porodicu sa devetoro dece. Vas dvoje ste mladi i alal vam vera kako sve izdržavate - rekao je Vučić.

Foto: Jutjub printskrin

- Ovo smo spremali za vas novinare, to za drvo. Teško sa Srbijašume mogu da raspodele to svuda. Ljudima da pomognemo oko troškova prevozca da Srbijašume ne bi plaćale za hiljadu njih, tu će da imaju dodatne troškove.

- Danas idemo sa novom uredbom zato što su pokušali da zloupotrebe prvu uredbu i da dobavljačima nameću dodatne troškove trgovci, sada idemo sa nvom uredbom i neće moći više to da urade.

- Spremite se vi da od 1. septembra kupujete jeftinije u našim prodavnicama. Ljudi uvek misle da su pametniji od onih koji pišu zakone i koji donose odluke bolje bi bilo da to nisu ljinili ali neće uspeti u tim svojim pokušajima. Posle povećanja penzija od 12% biće jasno da ljudi imaju neuporedivo bolji životni standard i da bolje žive. Ići će i plate, naravno ne u tolikoj meri.

Foto: Printskrin/TV Pink

Predsednik je potom upitao Strahinju da li im je kuća legalizovana, na šta je on rekao da nije. Vučić je potom istakao da ima nekoliko ideja koje može da primeni, ali neće još o tome da priča.

- Mi smo doneli još neku vrstu pomoći za porodicu. Meni je najvažnije da rešimo ovo oko vašeg zaposlenja. Jer ako ne možemo da se pobrinemo da posao dobije neko ko završi arhitekturu i ko ima devetoro dece onda ne treba da postojimo kao država.

Vučić se potom osvrnuo na završne radove oko hrama Svetog Save ističući da tu još ima posla oko fasade i najavio je dopunu mozaika u vrednosti od nekoliko miliona evra na unutrašnjim delovima gde je to potrebno.

Predsedniku su potom pokazali drva koja su stigla za porodicu Vasiljević.

- Strahinja, da li vam je dovoljno ovo za zimu? - upitao je predesdnik. - Ako je blaga zima onda jeste, ako nije onda ćemo da dopunimo još - rekao je Vučić.

FOTO: Printskrin/Tanjug

Pitanja novinara

Predsednika Vučića su na početku upitali da promentariše izjave Nove S i N1 koji kažu da ih je on nazvao teroristima i da odgovori na drugo pitanje oko toga što su blokaderi odlučili da se 1. septepbra pridruže protestu srednjoškolaca.

- Nije obavezno ni fakultetsko ni srednjoškolsko obrazovanje, mogu da rade šta hoće. Sve je to očaj i rezultat očaja i ništa drugo.

- Što se tiče pretnji i obeležavanja sramota je to da prebacuju nekome koga nazivaju ubicom, teroristom, narko dilerom. Podstiću vas da su tri godine vodili kampanjau za Jovanjicu. Sramota je da to govore ljudi koji su pokušali da izazovu građanski rat, srećom neuspešno u našoj zemlji, svojim lažima o teško povređenom i preminulom dečaku u Valjevu.

- Veliki su sad tamo problemi, oni se poubijaše između sebe, ko će koga da smeni i ko koga neće da smeni. Ko je koliko para uzeo i ko je koga prisluškivao. Videćete kako će sada da izgleda ova afera prisluškivanja. Nije tu telefon prisluškivan, ovo je još gore. Biće to jedna prava i dobra cirkuska predstava - rekao je Vučić.

- Rekli su mi da će u Aranđelovcu da bude 5.000 ljudi a bilo je 396 sa sve koncertom i sa sve 280 ljudi koji su došli sa strane. Najgore je kada ljudi ne znaju kada je kraj ili kada imaju velike lidere koji umeju sve da sklope ali ne znaju da sklope mir. Tako vam je i sa onima koji učestvuju na političkoj sceni koji ne znaju kada je dosta. To obično bude njihov problem. I ako me pitate sve više navijam za njih da oni što duže ostaju na ulicama, pametni će razumeti zašto.

Predsednik je potom prokomentarisao i današnje pretnje upućene Ivici Dačiću.

- U policiji rade divni ljudi i 99% njih se bore za ovu zemlju da sačuvaju javni red i mir i poredak. Ni krivi ni dužni su na meti raznih ljudi koji misle da imaju pravo da se iživljavaju na njima. A meni je Ivica još juče rekao za ta tri metka koja su spakovali, to je deo uobičajenog posla. Nadam se da će sprovesti istragu, pronaći otiske i da ustanove ko to misli da je mnogo pametan da se šali mecima i municijom. Sve je to neko proizveo stvaranjem ambijenta mržnje, bezbrojnim lažima poput one iz Valjeva da je dete preminulo ili teško povređeno a takvo dete ne postoji.

- Obratite pažnju i sa pričom oko ugroženih žena da li su stradale ili ne i videćete isto ono što su radili i sa Nikolinom Sinđelić prema kojoj iskazujem poštovanje, isto se to dešavalo u Iranu pre samo 3,4, 5 godina. To vam sve ide još od prve operacije koju su oni izveli 1953. godine pod kodnim imenom "Ajaks" kada su doveli Šah Rezu Pahlavija na vlast. Sve isti trikovi, ništa ne menjaju. To vam je kao izbori u Republici Srpskoj, sve isto kao što su radili na severu KiM. Dovešće nekog sa tri posto glasova i reći da je on legitiman i legalan i mi ga priznajemo kao što priznajemo Kurtijeve gradonačelnike, a vama će ovde da drže predavanje i da vam kažu da nemate dovoljnu izlaznost kada vam usred korone izađe 49%. A njima 49% ne pamte kada je izašlo u redovnim uslovima.

Podsetimo, porodica Strahinje Vasiljevića ima devetoro dece, od pet do 18 godina i to pet sinova i četiri ćerke.

Predsednik Vučić izjavio je ranije da je peta mera u okviru novog paketa ekonomskih mera da se snizi cena ogrevnog drveta za određene kategorije stanovništva i da će ona u narednih šest meseci biti niža za 36,7 odsto.

On je prilikom predstavljanja ekonomskih mera u Palati Srbija pojasnio da je trenutna cena 5.269 dinara, a za socijalne kategorije 4.581 dinar koja će uz umanjenje biti 2.900 dinara po kubnom metru.

Kako je rekao za penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rata, članove porodica palih i preminulih boraca, vojnih i civilnih invalida rata važeća cena za ogrevno drvo tvrdih lišćara od 5.269 dinara umanjiće se za 15 odsto i iznosiće 4.470 dinara.

Takođe, Vučić je tada najavio i da će besplatan ogrev, po osam kubnih metara, dobiti 1.000 najugroženijih porodica.

"Ova peta mera trajaće šest meseci pa ćemo videti da li produžavamo. Do 1. marta će važiti", rekao je predsednik Srbije.

