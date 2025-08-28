VUČIĆ O TVITU ŠOLAKOVOG UREDNIKA I JUNAJTED MEDIJI: Sve pare strpali u džepove, i sada su se posvađali oko para
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV Pink.
Novinarka Gordana Uzelac potom je istakla da se na društvenoj platformi X pojavio skandalozan tvit urednika Šolakovih medija u kome ističe da bi rušenje United medija bilo ravno padu četiri nadstrešnice, taj nivo korupcije.
- Sve neumesno što je rekao govori o nepoštovanju žrtava, ali to nije za nas neka velika novost. Koriste paganske običaje da po 16 minuta zauzimaju puteve - naveo je on.
Kaže da je Šolak prodao za milijardu i šesto miliona evra Total TV, SBB i da je to "uglavnom na pljački zarađen novac".
- Eto, on je pošten, a ja sam lopov i kriminalac koji nisam dobio ni evro od toga? - pitao je Vučić.
Kaže da su te sve pare strpali u svoje džepove i da su se sada posvađali oko para.
Ističe da najveći skandal će da izbije o prisluškivanju i što su neki tražili da se upada u neke prostorije sa danom zakašnjenja i šta je sve trebalo da se skloni.
Kaže da bi ugasili N1 i NovuS da su to želeli, ali da nikada nije hteo to da uradi jer bi sebe smatrao nesposobnim kada ne bi mogao da pobedi njihove laži, te podsetio na to kako je DOS ukinuo BK TV.
- Da sam želeo da ih ugasim, to bi se desilo. Sećate li se strašnih laži o zvučnom topu kada su shvatili da im je propao 15. mart? I baš ih je bilo briga, obmanjivali su javnost. Nikada se nisu izvinili ni za laži o povređenom dečaku. Hteli su da zapodenu krvavi pir u Srbiji i umalo da platimo cenu. Građani Srbije su bili dovoljno zreli i ozbiljni i nisu tako nešto dozvolili. To je ključna i važna poruka, njima želim uspeh u radu.
