Politika

LAŽOMER AFERA SUBOTIĆ: Radi za Telekom, a vodi Junajted (VIDEO)

Новости онлине

28. 08. 2025. u 17:18

ALEKSANDRA Subotić, navodna direktorka Junajted medije, a zapravo obična karika u pranju novca za tajkuna Dragana Šolaka, dospela je u centar pažnje kada je direktor Telekoma, Vladimir Lučić obelodanio deo njihove prljave igre.

ЛАЖОМЕР АФЕРА СУБОТИЋ: Ради за Телеком, а води Јунајтед (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Vreme će pokazati, a dokumenta i sudski sporovi dokazuju da Subotićka ima firme po belom svetu sa po jednim zaposlenim preko kojih se peru stotine hiljada dolara. U raspletu ove afere po svoj prilici nas čeka stara, dobra: " Očekujte neočekivano!".

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

