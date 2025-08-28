KURTI I SAMOOPREDELJENJE SVESNO KRŠE OSNOVNA LJUDSKA PRAVA SRBA: Srpska lista najavila žalbu tzv. Ustavnom sudu Kosova zbog kršenja procesura

PREDSEDNIK Srpske liste i poslanik tzv. Skupštine u Prištini Igor Simić, najavio je da će ova stranka podneti žalbu tzv. Ustavnom sudu zbog kršenja procedura oko izbora potpredsednika iz redova srpske zajednice u tzv. Skupštini, odnosno zbog kako je istakao na konferenciji za novinare u skupštinskom holu u Prištini, kršenja osnovnih ljudskih prava srpskog naroda tj. Poslovnika o radu, koje, kako je ocenio, svesno čini grupa poslanika okupljena oko Aljbina Kurtija i pokreta Samoopredeljenje.

foto d.z.

Naime, Simić je naveo da poslovnik o radu jasno kaže da potpredsednik iz srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, a to je, kako je naglasio, u ovom slučaju Slavko Simić, koji je osvojio legalan mandat.

- Nažalost, krše se Poslovnik i Ustav sve sa ciljem da uz podršku vladajuće partije na to mesto bude postavljen Nenad Rašić, protivno svim pravilima. Ujedno treba da se zna da on nema podršku srpskih poslanika i srpskog naroda, jer je na izborima osvojio pet puta manje glasova od Slavka Simića - istakao je Simić.

On je najavljujući žalbu pozvao poslanike drugih albanskih partija i drugih nevećinskih zajednica da ne glasaju za protivustavne odluke i za pokušaj dovođenja Rašića po svaku cenu na mesto potpredsednika parlamenta.

Inače, danas je tokom prepodneva u tzv. Skupštini nastavljeno glasanje za potpredsednika iz redova Srba, a kandidati za tu funkciju, su odlukom predsednika parlamenta, određivani žrebom, izvlačenjem ceduljica iz kutije što Srpska lista nije želela da podrži jer smatra da je time prekršen Poslovnik.

Inače, nijedan poslanik Srpske liste nije dobio podršku, a u prvom pokušaju izbora kandidat Srpske liste Branislav Nikolić nije dobio nijedan glas. Nakon njega podršku nisu dobili ni ostali poslanici Srpske liste Zlatan Elek, Srđan Popović, Igor Simić.. Ni Nenad Rašić iz Inicijative “Za pravdu, demokratiju i opstanak” nije dobio dovoljno glasova, ali je za njega moguće glasati još jednom, a nastavak današnje sednice zakazan je za subotu u jedanaest sati.

Inače, ovo odlaganje sednice za koju se očekivalo da će biti nastavljena danas, analitičari komentarišu kao pokušaj da se dobije vremena kako bi Nenad Rašić dobio dovoljno glasova. Jer u drugom krugu glasanja poslanik Inicijative “Za pravdu, demokratiju i opstanak” Nenad Rašić nije izabran za potpredsednika. Za njega su glasali poslanici Samoopredeljenja i manjinskih nesrpskih zajednica. Dobio je 56 glasova "za", od potrebnih 61.