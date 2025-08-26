BRNABIĆ O EVROPSKOJ ZELENOJ STRANCI: Kakvi licemeri! (FOTO)

Kada bi Evropska zelena stranka (EGP) zaista bila zainteresovana za vladavinu prava i stanje demokratije u Srbiji, oni bi sa zabrinutošću konstatovali da su, u proteklih 9 meseci, građani Srbije bili izloženi torturi u vidu više od 23.300 neprijavljena skupa – dakle, potpuno nelagalna i protivzakonita, i više od 12.500 blokirane ulice, napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, čije saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

U demokratskim društvima, prijava skupa ne služi samo da bi se institucije obavestile gde, kada i na koji način će se održati neku skup, već takođe da bi organizatori tog skupa obavestili svoje sugrađane o tome, a kako bi svi ostali ljudi mogli da planiraju svoj život u skladu sa tim.

Ovoliki broj neprijavljenih skupova i blokiranih ulica praktično znači da su blokaderi, u prethodnih 9 meseci, uskratili građanima Srbije slobodu kretanja. Bez obzira na to, policija u Srbiji je čuvala i štitila blokadere i sve one koji su na tim skupovima učestvovali. Blokaderi su, takođe, zabranili obrazovanje u Srbiji, a što je nezabeleženo do sada u ovoj ili bilo kojoj drugoj zemlji u Evropi.

Nakon toga su počeli da napadaju domove i porodice svakoga ko im se nije sviđao, i da uništavaju i pale prostorije političkih stranaka koje im nisu po volji, pri tome skoro da su žive zapalili 300 ljudi u Novom Sadu. Policija u Srbiji je i tada reagovala sa minimalnom primenom sile.

Da smo mi u Srbiji poštovali evropske standarde, ni jedan od tih 23.373 skupova ne bi bio održan! Ni jedan jedini! Zato što nisu organizovanu u skladu sa zakonom. Da zaključim: Evropska zelena stranka nije ni najmanje zainteresovana za vladavinu prava u Srbiji. Umesto toga, oni se otvoreno mešaju u unutrašnja pitanja Republike Srbije i napade na predsednika ove zemlje, @avucic, za koga je na poslednjim predsedničkim izborima glasalo oko 2,3 miliona građana.

Ja verujem da njihovu sestrinsku partiju, Zeleno-levi front (ZLF) mnogo više zanima šta kaže Evropska zelena stranka od toga šta kažu naši građani, ali nas iz SNS zanima isključivo glas našeg naroda.

Srbiju će voditi ljudi koji su izabrani od strane naših građana na demokratskim izborima i nikakve evropske zelene ili bilo koje druge stranke to neće moći da promene.

Konačno, do koje mere njih baš briga za vladavinu prava i demokratiju najbolje govori i činjenica da je ZLF javno pozvao na ubistvo policajaca (ACAB – All Cops Are Bastards), a da se Evropska zelena stranka po tom pitanju nije ni oglasila. Kakvi licemeri!

Kada bi Evropska zelena stranka (EGP) zaista bila zainteresovana za vladavinu prava i stanje demokratije u Srbiji, oni bi sa zabrinutošću konstatovali da su, u proteklih 9 meseci, građani Srbije bili izloženi torturi u vidu više od 23.300 neprijavljena skupa – dakle, potpuno… pic.twitter.com/G0kRVCSi27 — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 26, 2025