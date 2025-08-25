PROFESOR PETROV: Potrebno je voditi dijalog, ali treba da se zna sa kime se razgovara

PROFESOR Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov izjavio je danas, povodom dijaloga i javne debate na koju je predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da je potrebno voditi dijalog, ali da treba da se zna sa kime se taj dijalog vodi.

-Ako želite da se bavite politikom, to je jedna vrlo ekstrovertna aktivnost, vi morate da kažete ko ste. Možda i nemaju program, ali prvo moramo da znamo ko su, rekao je Petrov za Tanjug.

Dodao je da uporno odbijanje poziva na dijalog, one koji ga odbijaju jako delegitimizuje.

Naveo je da akti nasilja usmereni na državne organe predstavljaju napad na državu.

-Ja sam bio zaista zatečen kad sam video one akte nasilja na državnim organima. Odlazili su pred zgrade kuće visokih političara, pravili su buku i stvarali nesigurnosti, ali se otišlo mnogo dalje. Otišlo se u to da se vrše konkretni i flagrantni delikti nasilja prema policiji - upad u tužilaštvo, sudove. Dakle, napadnuti su najviši državni organi. Napadnuta je država, ocenjuje Petrov.

Govoreći o nasilju, neredima i incidentima na protestima u zemlji, Petrov je rekao da on kao sudija Ustavnog suda ne sme da krituje rad pravosuđa, ali da izražava ozbiljno čuđenje.

-Mi imamo toliko nasilja na ulicama i toliko, kako bih rekao, stručno flagrantnih krivičnih dela da je prosto neverovatno da nema i po jednom relativno brzom hitnom postupku i prvih osuđujućih presuda, rekao je Petrov.

Dodao je da bi valjalo da do toga dođe, jer bi to bile poruke da se takvo ponašanje ne isplati.

-Mi smo jednostavno država koja zbog specifičnih geopolitičkih restrukturiranja tek sada mora da bude jako strpljiva i kad je reč o rešavanju tih unutrašnjih konflikata. Moramo malo i više da trpimo nego što bi to neke druge države. Verovatno da je to u prvih nekoliko meseci bio glavni način razmišljanja, pravac delovanja naše visoke politike i samog predsednika, rekao je Petrov.

Govoreći o studentima i izlaznosti na ispite u aktuelnim ispitnim rokovima, Petrov je rekao da je rano da se izvode zaključci o izlaznosti i uspesima studenata i da je analizu potrebno sprovesti tek kada se okončaju ovogodišnji ispitni rokovi.

-Ja sam posle prvog ispitnog roka bio jako zadovoljan izlaznošću kandidata i zaista se pogodilo da veliki broj studenata pokaže zavidno znanje, praktično moj posao bio u tom prvom ispitnom roku samo da određujem koju ocenu ću da dam. Danas već nije tako i moram da priznam da sam mnogo više vremena proveo sa studentima u onom neformalnom delu razgovora i rekli su da im je glavni problem činjenica da nisu spremni da ovakav tempo prate, rekao je Petrov.

Dodao je da sada na ispite izlaze i oni studenti koji su u početku bili u blokadama i na plenumima, kao i da su mnogi studenti sada potpuno orijentisani na povratak na nastavu plaše se te neizvesne jeseni.

Prema njegovim rečima, blokade fakulteta su "pokušaj akademskog genocida".

