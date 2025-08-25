KURTI NASTAVLJA RAT PROTIV SRPSKIH MURALA: Prekrečeni i u Leposaviću i Sočanici - Na njima likovi preminulih srpskih mladića (VIDEO)

NAKON uklanjanja murala u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, jutros su slične scene dočekale i građane Leposavića i Sočanice. Nepoznate osobe uz asistenciju takozvane kosovske policije prekrečile su murale posvećene tragično preminulim mladim ljudima.

Foto: Printscreen/Jutjub/Kosovo onlajn

Akcija uklanjanja murala i grafita, koju sprovode opštine na severu Kosova, izvedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka i u opštini Leposavić. Tom prilikom, pored brojnih grafita, nepoznate osobe prekrečile su i dva murala.

Jedan od njih nalazio se na zidu Doma kulture „Sava Dečanac“ u centru Leposavića i bio je posvećen Jovanu Milanoviću Džinu, mladiću koji je pre pet godina preminuo od karcinoma, prenosi „Kosovo onlajn“.

Drugi prekrečeni mural nalazio se u centru Sočanice i posvećen je Đorđu Lukoviću. Ovo je inače bio jedini mural u ovom mestu.

Murale su naslikali njihovi prijatelji.

