Politika

KURTI NASTAVLJA RAT PROTIV SRPSKIH MURALA: Prekrečeni i u Leposaviću i Sočanici - Na njima likovi preminulih srpskih mladića (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

25. 08. 2025. u 14:44

NAKON uklanjanja murala u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, jutros su slične scene dočekale i građane Leposavića i Sočanice. Nepoznate osobe uz asistenciju takozvane kosovske policije prekrečile su murale posvećene tragično preminulim mladim ljudima.

КУРТИ НАСТАВЉА РАТ ПРОТИВ СРПСКИХ МУРАЛА: Прекречени и у Лепосавићу и Сочаници - На њима ликови преминулих српских младића (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Kosovo onlajn

Akcija uklanjanja murala i grafita, koju sprovode opštine na severu Kosova, izvedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka i u opštini Leposavić. Tom prilikom, pored brojnih grafita, nepoznate osobe prekrečile su i dva murala.

Jedan od njih nalazio se na zidu Doma kulture „Sava Dečanac“ u centru Leposavića i bio je posvećen Jovanu Milanoviću Džinu, mladiću koji je pre pet godina preminuo od karcinoma, prenosi „Kosovo onlajn“.

Drugi prekrečeni mural nalazio se u centru Sočanice i posvećen je Đorđu Lukoviću. Ovo je inače bio jedini mural u ovom mestu.

Murale su naslikali njihovi prijatelji.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

