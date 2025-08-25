Politika

"OPSESIJA SRBIJOM I VUČIĆEM NEVEROVATNA" Petković: Svaka izjava Vjose Osmani počinje lažima i napadom na Beograd

Марија Стевановић
Marija Stevanović

25. 08. 2025. u 12:43

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je danas da svaka izjava predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani počinje lažima i napadom na Beograd.

ОПСЕСИЈА СРБИЈОМ И ВУЧИЋЕМ НЕВЕРОВАТНА Петковић: Свака изјава Вјосе Османи почиње лажима и нападом на Београд

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Petković je, reagujući na optužbe koje je Osmani ponovila na račun Beograda u intervjuu za poljsku televiziju TVP World, naveo da je opsesija Osmani Srbijom i predsednikom Aleksandrom Vučićem neverovatna.

"Postoji li ijedna Vjosina izjava, a da ne počinje lažima i napadom na BG. Tolika opsesija predsednikom Vučićem i SRB je neverovatna! Za ovaj patološki simptom Vjose i Kurtija, znaju mnogi iz međunarodne zajednice koji kažu da je pravilo da se prvih 15 minuta razgovora sa njima baca u vodu", istakao je Petković u objavi na mreži X.

Osmani je u intervjuu za TVP World iznela tvrdnju da Beograd destabilizuje region i da je Priština, uz podršku NATO-a, uspešno odbila sve pokušaje destabilizacije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DŽABA STE KREČILI, SVAKI SRBIN NOSI TROBOJKU U SRCU: Kancelarija za KiM o prefarbavanju murala na severu KiM
Politika

0 8

DŽABA STE KREČILI, SVAKI SRBIN NOSI TROBOJKU U SRCU: Kancelarija za KiM o prefarbavanju murala na severu KiM

POVODOM prekrečavanja murala patrijarha Pavla, Amfilohija Radovića, junaka sa Košara, ali i tragično nastradalih srpskih mladića kao i srpskih grafita u opštinama na severu Kosova i Metohije, Kancelarija za KiM saopštila je da obračun Aljbina Kurtija sa muralima na severu Kosova i Metohije od Kosovske Mitrovice, Zvečana do Leposavića pokazuje svu mržnju i opsesiju njegove antisrpske politike.

25. 08. 2025. u 13:40

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa