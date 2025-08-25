"OPSESIJA SRBIJOM I VUČIĆEM NEVEROVATNA" Petković: Svaka izjava Vjose Osmani počinje lažima i napadom na Beograd

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je danas da svaka izjava predsednice privremenih prištinskih institucija Vjose Osmani počinje lažima i napadom na Beograd.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Petković je, reagujući na optužbe koje je Osmani ponovila na račun Beograda u intervjuu za poljsku televiziju TVP World, naveo da je opsesija Osmani Srbijom i predsednikom Aleksandrom Vučićem neverovatna.

"Postoji li ijedna Vjosina izjava, a da ne počinje lažima i napadom na BG. Tolika opsesija predsednikom Vučićem i SRB je neverovatna! Za ovaj patološki simptom Vjose i Kurtija, znaju mnogi iz međunarodne zajednice koji kažu da je pravilo da se prvih 15 minuta razgovora sa njima baca u vodu", istakao je Petković u objavi na mreži X.

Osmani je u intervjuu za TVP World iznela tvrdnju da Beograd destabilizuje region i da je Priština, uz podršku NATO-a, uspešno odbila sve pokušaje destabilizacije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2