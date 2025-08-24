Politika

MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: I dalje ne razume da je Srbija danas ozbiljna i odgovorna država koja vodi računa o svojim građanima

В.Н.

24. 08. 2025. u 17:11

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je Dušanu Nikeziću povodom njegovih kritika na ekonomske mere koje je predstavio presednik Vučić.

МАЛИ ОДГОВОРИО НИКЕЗИЋУ: И даље не разуме да је Србија данас озбиљна и одговорна држава која води рачуна о својим грађанима

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Gospodin Nikezić i dalje ne razume da je Srbija danas ozbiljna i odgovorna država koja vodi računa o svojim građanima. On se i još uvek nada i veruje da će se naša zemlja vratiti u vreme kada su on i njegov gazda Đilas vodili računa isključivo o ličnim interesima i punjenju sopstvenih  džepova. Za razliku od njih koji su doveli zemlju do ivice bankrota, mi brinemo o narodu, osluškujemo zahteve građana i činimo sve da te zahteve i ispunimo.

Paket ekonomskih mera koje je danas predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić jeste upravo po zahtevu građana i ima za cilj poboljšanje životnog standarda.

Milioni građana će imati ogromnu korist od tih mera. Međutim, gospodin Nikezić neće ili ne želi to da shvati. Ne želi da shvati da će mere dodatno olakšati život naroda ili ga to jednostavno ne zanima.

Gospodin Nikezić neće ili ne želi da prizna i da je Srbija danas ekonomski jaka i stabilna zemlja, te da za razliku od njihovog vremena, sada ima mogućnosti da osluškuje zahteve građana i ispunjava ih.

I ja to razumem. Teško je nositi se sa činjenicom da vas je nasledio neko ko je umeo da, pored svih izazova, stabilizuje zemlju, obezbedi siguran rast plata, penzija, minimalne zarade, rast BDP-a, rast stranih direktnih investicija, otvaranje fabrika i sveukupni razvoj.

Danas imamo stabilnu zemlju, ali ne zahvaljujući vama gospodine Nikeziću i vašem gazdi.  Srozali ste Srbiju na nivo nerazvijene zemlje trećeg sveta. Mi smo je podigli iz sunovrata u koji ste je bacilli.

I sada, uprkos svim blokadama u Srbiji ekonomija raste. I nastaviće da raste.
Za razliku od vas koji želite da uništite Srbiju i da blokirate njen napredak, mi se borimo za interese naroda, za bolji život.

Nastavićemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali građanima Srbije. Nastavićemo sa politikom koja daje rezultate i od nje nećemo odustati. To je politika koja podrazumeva rad i red, jasan program i jasne ciljeve. Idemo dalje! - rekao je Mali.

