Kako se preko CEPRIS-a, JUKOM-a i tužiteljke Bijelopavlović vodi organizovan napad na tužioca Stefanovića i institucije

U SLUČAJU povređene studentkinje na Novom Beogradu, nakon što je devojka koja je početnik u vožnji u panici pokušala da prođe kroz nezakonito blokiranu ulicu, više i ne govori o osnovnom pitanju - kolika je krivica politički obojenih tužilaca za haos na ulicama i šta je stvarno posao tužioca u jednoj uređenoj državi?

Foto: N. Skenderija

Umesto odgovora na ova i niz drugih pitanja, javnost je dobila spektakl u režiji dve NVO CEPRIS-a i JUKOM-a, dve organizacije koje se godinama finansiraju od strane istih onih koji danas sponzorišu haos na ulicama Srbije.

Ove organizacije, čiji su članovi i osnivači političke inicijative Proglas, podnele su disciplinsku prijavu protiv glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, zbog opravdane odluke da izuzme tužiteljku Jelenu Bijelopavlović iz postupanja u ovom predmetu.

Prema rečima pravnih stručnjaka tužiteljka Jelena Bjelopavlović, ne samo što je opravdano izuzeta iz slučaja, već je upravo protiv nje trebalo podneti niz disciplinskih prijava. Naime, ta ista tužiteljka je dana kada se desilo gaženje na Novom Beogradu zajedno sa grupom politički obojenih tužilaca i sudija blokirala Palatu pravde, ustanovu u kojoj radi i to u toku radnog vremena, jasno se stavljajući na stranu blokaderskog pokreta, kao političke inicijative, uprkos tome što joj tužilačka funkcija koju obavlja zabranjuje da se bavi politikom. Na sve to, Bjelopavlović je takođe potpisala i inicijativu koju je pokrenula neformalna grupa sudija i tužilaca kao podrško "studentsko blokaderskom pokretu".

Zatim istog dana, nakon što se završila blokada tužilaštva, tužiteljka Bjelopavlović je, tako jasno politički deklarisana, kao dežurni tužilac, preuzela slučaj gaženja. Da apsurd bude veći, tužiteljka Bijelopavlović je incident u kojem devojka u panici prolazi kroz masu blokadera, pokušala da okarakteriše kao pokušaj teškog ubistva. Bez ijednog čvrstog dokaza. Bez realne pravne osnove. Sa očiglednom političkom pozadinom.

Svestan političke konotacije, glavni javni tužilac Nenad Stefanović je shodno svojim ovlašćenjima izuzeo tužiteljku i slučaj dodelio svom zameniku Miodragu Markoviću, koji se takođe našao na meti istih nevladinih organizacija, odnosno ljudi iz pravosuđa koji godinama sprovode interese zapada a na štetu institucija i građana Srbije.

U međuvremenu, devojka je dobila predsedničko pomilovanje, upravo zato što je postalo jasno da je bila žrtva situacije u kojoj su ulicu blokirali oni koji se zaklanjaju iza „naroda“, ali ne poštuju ni zakon ni institucije.

CEPRIS + JUKOM = PROGLAS. Formalno NVO, suštinski politički štab.

Sve bi ovo možda i zvučalo kao pravna polemika, da iza prijave ne stoje potpuno isti ljudi koji već godinama rotiraju između NVO sektora, pravosuđa i političkih tribina, a sada se otvoreno pojavljuju i kao nosioci inicijative "Proglas".

CEPRIS, JUKOM i Proglas nisu tri odvojene strukture, to je jedan isti krug ljudi, sa jednim istim političkim ciljem, uspostavljanje kontrole nad pravosuđem i institucijama kroz spoljno finansirane kanale i uticaj.

Među njima kao jedno od najpoznatijih lica je sudija Miša Majić, poznat isključivo po politički angažovanim nastupima, ali i po kontraverznoj odluci puštanja na slobodu tzv Gnjilanske grupe, odnosno grupe terorističke OVK osumnjičene za najstrašnije zločine nad srpskim narodom. Zatim tužiteljka Bojana Savović, koja nasilnike sa ulica javno naziva "herojima", i ide čak dotle da im daje pravna uputstva kako da izbegnu sankcije pred sudom. Kao i Milena Božović, jedna od istaknutih predstavnica aktivističkog pravosuđa, inače sama po sebi sporna, budući da je zahvaljujući postupanju ove tužiteljke oslobođen albanski špijun osumnjičen za krađu zaštićenih patentna iz srpske namenske industrije. I to je samo jedan deo...

Svi oni se kreću unutar istog kruga koji od početka uličnih blokada u Srbiji, umesto da se bavi zaštitom zakona, organizuje tribine, daje izjave, podržava demonstrante, i sve vreme vodi paralelnu političku kampanju, koristeći legitimitet javne funkcije da bi štitili i promovisali jednu stranu u javnom sukobu.

Upravo zato, nema ovde nezavisnosti, samo dobro uhodana šema zamene teza, u kojoj se preko stranih medija napadaju institucije i profesionalci koji pokušavaju da zadrže zakon u rukama države, a ne u rukama ideološki motivisanih aktivista.

CEPRIS i JUKOM se godinama finansiraju iz inostranstva, uglavnom od zapadnih fondacija, što dodatno umanjuje njihov kredibilitet po pitanju objektivnosti. Ako je ikada postojao prostor da se njihov rad posmatra kao pravosudni ili akademski, taj prostor je danas zatvoren. Jer oni više ni ne kriju svoju političku boju. Danas otvoreno nastupaju kao produžena ruka opozicionog dela društva, bez ikakve odgovornosti pred narodom, ali sa ogromnom moći unutar sistema.

Glavni tužilac Nenad Stefanović nije napravio politički potez. On je uradio ono što se očekuje od svakog nosioca funkcije, zaštitio predmet od kompromitovanog uticaja, postupio po zakonu, i obezbedio nepristrasnost postupka.