ISPUNJENI SVI ZAHTEVI SINDIKATA Vučić: U oktobru se očekuju dodatna povećanja

V.N.

24. 08. 2025. u 12:24

NA pitanje o početku školske godine, predsednik je rekao da su sindikatima sve ispunili, i da se u oktobru očekuju dodatna povećanja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- To je bio izuzetan dogovor. Ne vidim druge probleme sa time. Ali ako me pitate da li će biti politike, nemam pojma. Ako roditelji i deca i dalje misle da ne treba da uče, i da zaostaju sa svojim znanjem za vršnjacima iz Evrope, ne znam onda šta da kažem. Srednja škola takođe nije obavezna, pa po izboru, kako ko hoće. Ali će biti mnogo više dece koja će želeti da uče nego što je to bilo ranije i onih koji će da se suprotstave nasilnicima koji bi da ih sprečavaju u tome, u to nema sumnje - rekao je predsednik.

