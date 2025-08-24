ISPUNJENI SVI ZAHTEVI SINDIKATA Vučić: U oktobru se očekuju dodatna povećanja
NA pitanje o početku školske godine, predsednik je rekao da su sindikatima sve ispunili, i da se u oktobru očekuju dodatna povećanja.
- To je bio izuzetan dogovor. Ne vidim druge probleme sa time. Ali ako me pitate da li će biti politike, nemam pojma. Ako roditelji i deca i dalje misle da ne treba da uče, i da zaostaju sa svojim znanjem za vršnjacima iz Evrope, ne znam onda šta da kažem. Srednja škola takođe nije obavezna, pa po izboru, kako ko hoće. Ali će biti mnogo više dece koja će želeti da uče nego što je to bilo ranije i onih koji će da se suprotstave nasilnicima koji bi da ih sprečavaju u tome, u to nema sumnje - rekao je predsednik.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
23. 08. 2025. u 20:17
