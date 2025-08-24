Politika

ČUDESNE MERE ZA NAROD - VUČIĆ SAOPŠTIO: Najniže kamatne stope za gotovinske kredite u istoriji Srbije

V.N.

24. 08. 2025. u 11:42

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da kametne stope za gotovinske kredite idu čak na 5,99!

ЧУДЕСНЕ МЕРЕ ЗА НАРОД - ВУЧИЋ САОПШТИО: Најниже каматне стопе за готовинске кредите у историји Србије

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Želeli smo da pomognemo srednjem sloju. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su naniže kamatne stope koje statistika pokazuje u istoriji Srbije. Ovo se odnosi na ljude koji imaju primanja do 100.000 dinara to je 64,3 odsto zaoslenih građana. Ovo se odnosi i na penzionere koji primaju do 100.000 dinara penziju, to je 92 odsto penzionera, ali ćemo dati sve od sebe da se ovo odnosi na 100 odsto penzionera. Ovde se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima. Gotovinske kredite možete da uzmete do 1.000.000 dinara, a kamatna stopa ne sme da pređe 7,5 odsto. Spuštamo za više od 3 indeksna poena. Banka Poštanska štedionica spustiće čak na 5,99. Najjeftinije pozajmljen novac.

- Prihvata se refinansiranje za građane koji već imaju kredite, bez dodatih troškova. Nema troškove obrade kredite. Banka Poštanska štedionica se odriče naknadu održavanja računa do nove godine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova