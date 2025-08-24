ČUDESNE MERE ZA NAROD - VUČIĆ SAOPŠTIO: Najniže kamatne stope za gotovinske kredite u istoriji Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da kametne stope za gotovinske kredite idu čak na 5,99!
- Želeli smo da pomognemo srednjem sloju. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su naniže kamatne stope koje statistika pokazuje u istoriji Srbije. Ovo se odnosi na ljude koji imaju primanja do 100.000 dinara to je 64,3 odsto zaoslenih građana. Ovo se odnosi i na penzionere koji primaju do 100.000 dinara penziju, to je 92 odsto penzionera, ali ćemo dati sve od sebe da se ovo odnosi na 100 odsto penzionera. Ovde se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima. Gotovinske kredite možete da uzmete do 1.000.000 dinara, a kamatna stopa ne sme da pređe 7,5 odsto. Spuštamo za više od 3 indeksna poena. Banka Poštanska štedionica spustiće čak na 5,99. Najjeftinije pozajmljen novac.
- Prihvata se refinansiranje za građane koji već imaju kredite, bez dodatih troškova. Nema troškove obrade kredite. Banka Poštanska štedionica se odriče naknadu održavanja računa do nove godine.
