"VAŽNO JE DA LI JE NAROD ZADOVOLJAN, NE DA LI SU ONI ZADOVOLJNI" Vučić odgovorio opozicionim medijima na sramna negodovanja povodom novih mera
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je navode opozicionih medija kojima ne odgovaraju nove najavljene ekonomske mere.
- To su ljudi koji su izmislili da je maloletno dete poginulo zato što ga je policija tukla. Ako tako nešto ste u stanju da izmislite, šta je drugo važno kako će da kažu. Ako ste to mogli otvoreno da slažete i da ceo dan to radite, pred proteste, ne biste li izazvali krvoproliće, pa šta onda drugo da očekujem. Važno je da li je narod zadovoljan, ne da li su oni zadovoljni - navodi Vučić o opozicionim medijima kojima ovih dana ne odgovaraju ni najavljene ekonomske mere.
