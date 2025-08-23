Politika

"VAŽNO JE DA LI JE NAROD ZADOVOLJAN, NE DA LI SU ONI ZADOVOLJNI" Vučić odgovorio opozicionim medijima na sramna negodovanja povodom novih mera

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:54

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je navode opozicionih medija kojima ne odgovaraju nove najavljene ekonomske mere.

ВАЖНО ЈЕ ДА ЛИ ЈЕ НАРОД ЗАДОВОЉАН, НЕ ДА ЛИ СУ ОНИ ЗАДОВОЉНИ Вучић одговорио опозиционим медијима на срамна негодовања поводом нових мера

Foto: Printskrin

- To su ljudi koji su izmislili da je maloletno dete poginulo zato što ga je policija tukla. Ako tako nešto ste u stanju da izmislite, šta je drugo važno kako će da kažu. Ako ste to mogli otvoreno da slažete i da ceo dan to radite, pred proteste, ne biste li izazvali krvoproliće, pa šta onda drugo da očekujem. Važno je da li je narod zadovoljan, ne da li su oni zadovoljni - navodi Vučić o opozicionim medijima kojima ovih dana ne odgovaraju ni najavljene ekonomske mere.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu