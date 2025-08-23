NAJVEĆA ŽELJA MI JE DA IMAMO STABILNOST: Poruke iz Vršca (VIDEO)

GRAĐANI Vršca podržali su veliki skup protiv blokada.

Foto: Printskrin

- Moja najveća želja je da u ovoj zemlji imamo stabilnost i izvesnu budućnost za našu decu - navela je sugrađanka.

