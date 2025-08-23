Politika

NAJVEĆA ŽELJA MI JE DA IMAMO STABILNOST: Poruke iz Vršca (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:24

GRAĐANI Vršca podržali su veliki skup protiv blokada.

НАЈВЕЋА ЖЕЉА МИ ЈЕ ДА ИМАМО СТАБИЛНОСТ: Поруке из Вршца (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Moja najveća želja je da u ovoj zemlji imamo stabilnost i izvesnu budućnost za našu decu - navela je sugrađanka.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu