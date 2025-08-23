"ZA UREĐENU SRBIJU, BEZ BLOKADA" Ubljani na ulicama - protiv blokada i uz Darka (FOTO)

PRELEPE slike večeras stižu i iz Uba.

FOTO: Novosti

Veliki broj građana izašao je na ulice ovog mesta kako bi izrazio svoj stav protiv blokada.

FOTO: Novosti

"Za uređenu Srbiju, bez blokada", poručuju na transparentima Ubljani.

FOTO: Novosti

Najmlađi među njima nose i transparente u znak podrške ministru Darku Glišiću koji je nedavno doživeo moždani udar. "Ub uz Darka" - piše na transparentima.

FOTO: Novosti

Pogledajte prizore iz ovog grada:

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

