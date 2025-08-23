Politika

"ZA UREĐENU SRBIJU, BEZ BLOKADA" Ubljani na ulicama - protiv blokada i uz Darka (FOTO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:01

PRELEPE slike večeras stižu i iz Uba.

ЗА УРЕЂЕНУ СРБИЈУ, БЕЗ БЛОКАДА Убљани на улицама - против блокада и уз Дарка (ФОТО)

FOTO: Novosti

Veliki broj građana izašao je na ulice ovog mesta kako bi izrazio svoj stav protiv blokada. 

FOTO: Novosti

"Za uređenu Srbiju, bez blokada", poručuju na transparentima Ubljani. 

FOTO: Novosti

Najmlađi među njima nose i transparente u znak podrške ministru Darku Glišiću koji je nedavno doživeo moždani udar. "Ub uz Darka" - piše na transparentima. 

FOTO: Novosti

Pogledajte prizore iz ovog grada:

Foto: FOTO: Novosti

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

