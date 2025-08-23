ŽELIM SIGURAN I BEZBEDAN ŽIVOT ZA MOJU DECU: Poruka iz Odžaka (VIDEO)

GRAĐANI Odžaka poručili su da su im je žele mir i stabilnost i da im je dosta blokada.

Foto: Printskrin

- Želim normalan život, mir i stabilnost u ovoj državi, ne želim da osećam strah za moju decu, želim da imaju normalno detinjstvo - poručila je majka troje dece.

- Došao sam ovde da podržim politiku predsednika Vučića koji se bori za našu lepu Srbiju, dosta je bilo blokada - poručuju građani Odžaka.

- Želim siguran i bezbedan život za moje dvoje dece. Želim da živim u bezbednoj Srbiji. - takođe je jedna od poruka stanovnika Odžaka.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!