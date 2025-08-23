Politika

ŽELIM SIGURAN I BEZBEDAN ŽIVOT ZA MOJU DECU: Poruka iz Odžaka (VIDEO)

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 18:49

GRAĐANI Odžaka poručili su da su im je žele mir i stabilnost i da im je dosta blokada.

ЖЕЛИМ СИГУРАН И БЕЗБЕДАН ЖИВОТ ЗА МОЈУ ДЕЦУ: Порука из Оџака (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Želim normalan život, mir i stabilnost u ovoj državi, ne želim da osećam strah za moju decu, želim da imaju normalno detinjstvo - poručila je majka troje dece.

- Došao sam ovde da podržim politiku predsednika Vučića koji se bori za našu lepu Srbiju, dosta je bilo blokada - poručuju građani Odžaka.

- Želim siguran i bezbedan život za moje dvoje dece. Želim da živim u bezbednoj Srbiji. - takođe je jedna od poruka stanovnika Odžaka.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu