ŽELIM SIGURAN I BEZBEDAN ŽIVOT ZA MOJU DECU: Poruka iz Odžaka (VIDEO)
GRAĐANI Odžaka poručili su da su im je žele mir i stabilnost i da im je dosta blokada.
- Želim normalan život, mir i stabilnost u ovoj državi, ne želim da osećam strah za moju decu, želim da imaju normalno detinjstvo - poručila je majka troje dece.
- Došao sam ovde da podržim politiku predsednika Vučića koji se bori za našu lepu Srbiju, dosta je bilo blokada - poručuju građani Odžaka.
- Želim siguran i bezbedan život za moje dvoje dece. Želim da živim u bezbednoj Srbiji. - takođe je jedna od poruka stanovnika Odžaka.
