PONOVO ŽALE NAD KURTIJEM: EU sa očekivano mlakom reakcijom - Razočarani zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM

EVROPSKA unija je "razočarana" zbog toga što dve političke stranke Srba iz AP KiM nisu dobile sertifikat za učešće na predstojećim lokalnim izborima i izražava žaljenje zbog stava koji je zauzela stranka Samoopredeljenje tokom procesa sertifikacije, saopštila je u petak Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

"Inkluzivni karakter predstojećih lokalnih izbora je ključan za buduće odnose između tzv. Kosova i Evropske unije. Političkim strankama koje su ispunile zakonske kriterijume mora se dozvoliti da učestvuju na izborima, a izabranim predstavnicima da preuzmu svoje funkcije širom Kosova, na osnovu slobodnog, poštenog i inkluzivnog procesa", ističe se u saopštenju portparola EEAS-a.

Kako se dodaje, EU očekuje da odgovorne institucije obezbede da se ceo proces sertifikacije, uključujući moguće žalbe, sprovede u potpunosti u skladu sa tzv. Ustavom Kosova, kao i sa Zakonom o opštim izborima i principima vladavine prava.

"Svako isključenje političkih aktera je u suprotnosti sa osnovnim principom smislenog demokratskog učešća svih zajednica u izbornom procesu. Nastavićemo pažljivo da pratimo razvoj događaja", navodi se u saopštenju.

Centralna izborna komisija u Prištini (CIK) na sednici održanoj u četvrtak nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja. Srpska lista predala je u petak žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku CIK o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno su naveli da je SL uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.

Takođe, Srpska demokratija (SD) saopštila je da je podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke, nakon što joj CIK nije odobrila učešće na lokalnim izborima na KiM zakazanim za 12. oktobar.

(Tanjug)

