PETKOVIĆ U RAŠKI SA ČELNICIMA SRPSKE LISTE: O bezbednosnoj situaciji u srpskim sredinama na KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa predstavnicima Srpske liste sa kojima je razgovarao o političko-bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama i daljim koracima i podršci u zalaganju za interese srpskog naroda u AP Kosovo i Metohija.

Petković je naveo da je sastanak sa čelnicima SL usledio nakon pokušaja premijera u tehničkom mandatu privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da zabrani učešće te stranke na lokalnim izborima na AP KiM.

"Sastanak u Raški sa čelnicima Srpske liste nakon pokušaja Kurtija da joj zabrani učešće na lokalnim izborima. Razgovarali smo o političko bezbednosnoj i ekonomskoj situaciji u srpskim sredinama i daljim koracima i podršci u zalaganju za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji!", poručio je Petković na društvenoj mreži "Iks".

Centralna izborna komisija u Prištini na jučerašnjoj sednici nije sertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na KiM 12. oktobra, a protiv potvrde učešća Srpske liste glasala su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja.

Srpska lista predala je danas žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku Centralne izborne komisije (CIK) o nesertifikovanju, tj. zabrani učešća kandidata Srpske liste na lokalnim izborima, a prethodno naveli su da je Srpska lista uradila ispravno sve predizborne aktivnosti koje su od nje zahtevane i sve što je potrebno za verifikaciju svojih kandidata za gradonačelnike i za odbornike.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obratio se ranije danas pismom posredniku u dijalogu Peteru Sorensenu i ambasadorima zemalja Kvinte, povodom najnovijeg protivpravnog i nezakonitog pokušaja Aljbina Kurtija da zabrani Srpskoj listi učešće na predstojećim lokalnim izborima, u kom im je ukazao na ovu diskriminatorsku i antisrpsku odluku vlasti u Prištini.

