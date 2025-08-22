"JEDINA VIZIJA ZA BUDUĆNOST SRBIJE IM JE NASILJE" Brnabićeva: Zašto su blokaderi odbili poziv na debatu i pruženu ruku predsednika Vučića
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom profilu na društvenoj mreži Iks povodom poziva predsednika Aleksandra Vučića na debatu sa predstavnicima studentsko-blokaderskog pokreta.
"Nikada nisam videla da se ovoliko njih - i pozvanih i nepozvanih, izjašnjava o nečemu, kao što su potrčali da se izjašnjavaju o pozivu predsednika Aleksandra Vučića @avucic
A za to postoje samo tri razloga:
1. Zato što nemaju ljude koji bi mogli da ga pobede u dijalogu.
2. Zato što nemaju plan i program.
3. Zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije - nasilje. I to je sve.
Tačka. Predsedniku svaka čast na ozbiljnosti i posvećenosti, a blokaderima samo jedna poruka - ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost", napisala je Brnabićeva na Iksu.
Preporučujemo
VAŽNO! Vučić pozvao na debatu pred svim kamerama predstavnike studentsko-blokaderskog pokreta! (VIDEO)
22. 08. 2025. u 12:40 >> 12:58
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)