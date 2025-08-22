"JEDINA VIZIJA ZA BUDUĆNOST SRBIJE IM JE NASILJE" Brnabićeva: Zašto su blokaderi odbili poziv na debatu i pruženu ruku predsednika Vučića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom profilu na društvenoj mreži Iks povodom poziva predsednika Aleksandra Vučića na debatu sa predstavnicima studentsko-blokaderskog pokreta.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Nikada nisam videla da se ovoliko njih - i pozvanih i nepozvanih, izjašnjava o nečemu, kao što su potrčali da se izjašnjavaju o pozivu predsednika Aleksandra Vučića @avucic



A za to postoje samo tri razloga:

1. Zato što nemaju ljude koji bi mogli da ga pobede u dijalogu.

2. Zato što nemaju plan i program.

3. Zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije - nasilje. I to je sve.

Tačka. Predsedniku svaka čast na ozbiljnosti i posvećenosti, a blokaderima samo jedna poruka - ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost", napisala je Brnabićeva na Iksu.

