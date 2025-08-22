Politika

"JEDINA VIZIJA ZA BUDUĆNOST SRBIJE IM JE NASILJE" Brnabićeva: Zašto su blokaderi odbili poziv na debatu i pruženu ruku predsednika Vučića

В.Н.

22. 08. 2025. u 18:14

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na svom profilu na društvenoj mreži Iks povodom poziva predsednika Aleksandra Vučića na debatu sa predstavnicima studentsko-blokaderskog pokreta.

ЈЕДИНА ВИЗИЈА ЗА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ ИМ ЈЕ НАСИЉЕ Брнабићева: Зашто су блокадери одбили позив на дебату и пружену руку председника Вучића

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Nikada nisam videla da se ovoliko njih - i pozvanih i nepozvanih, izjašnjava o nečemu, kao što su potrčali da se izjašnjavaju o pozivu predsednika Aleksandra Vučića @avucic

na javni razgovor, na dijalog. Ništa kao ovaj poziv nije izazvalo takvu opštu histeriju. Ovo je bila prilika da se spuste tenzije, da svako pokaže svoje lice i predstavi viziju za budućnost Srbije - rečima i idejama, umesto paljenjem javne imovine i prevrtanjem kontejnera. Njegovu pruženu ruku, priliku da svako predstavi svoj program - blokaderi su odmah odbili.

A za to postoje samo tri razloga:

1. Zato što nemaju ljude koji bi mogli da ga pobede u dijalogu.

2. Zato što nemaju plan i program.

3. Zato što im je jedina vizija za budućnost Srbije - nasilje. I to je sve.

Tačka. Predsedniku svaka čast na ozbiljnosti i posvećenosti, a blokaderima samo jedna poruka - ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost", napisala je Brnabićeva na Iksu. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)
Politika

0 11

BLOKADERI IZ NOVOG PAZARA PALI NA GRANICI: Pronađena im droga - Jedan bio pod snažnim dejstvom amfetamina (FOTO)

LIDERI prozapadno orijentisanih opozicionih stranaka i nevladinih organizacija već mesecima svoje omladinske aktiviste, koji kontinuirano šikaniraju građane Srbije, pri čemu u poslednje vreme pribegavaju terorističkim metodama, fizički nasrću na političke neistomišljenike i na policajce koji štite javni red i mir bacaju "molotevljeve koktele", pokušavaju da promovišu kao "ponos i bolji deo Srbije".

22. 08. 2025. u 18:20

Politika
Tenis
Fudbal
BOLI, JAKO BOLI! Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket

"BOLI, JAKO BOLI!" Dario Šarić utučen što se Hrvatska nije plasirala na Evrobasket