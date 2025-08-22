MOLE BRISEL DA KAZNI SRBIJU I NJENO RUKOVODSTVO: Posle Janjićevog "non-pejpera" novi sramotan potez dela opozicije iz ZLF i PSG

SA PORASTOM tenzija i nasilja na ulicama Beograda sve su jači i pokušaji da se pritisak na vlasti u Srbiji, koji na domaćem planu kroz seriju blokada i protesta traje već deset meseci, sada preseli i na međunarodni teren. Nakon što je u Nemačkoj deo dijaspore pokrenuo peticiju da se Bundestag i savezna vlada snažnije izjasni, ali i angažuje, povodom stanja demokratije u našoj zemlji, stižu pozivi i briselskom vrhu da uvede sankcije predsedniku Aleksandru Vučiću i ključnim ljudima u državi i to od - dela ovdašnje opozicije.

Za sagovornike "Novosti" ovo je potvrda sinhronizovane akcije, iznutra i spolja, kako bi se što više stegao obruč oko Srbije. Dodaju da argumentacija Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana da oni od EU vrhuške ne traže kazne za zemlju i građane, već za pojedince iz vlasti, ne stoji, i ukazuju da se ovim urušava ne samo ugled naše države na svetskoj sceni, već ona podriva iznutra.

Naime, ove dve parlamentarne stranke uputile su otvoreno pismo šefici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, šefici diplomatije Kaji Kalas i komesarki za proširenje Marti Kos u kojem traže koordinisan i odlučan politički pritisak na režim u Beogradu da prihvati demokratsko rešenje krize kroz vanredne izbore. To bi, po ZLF i PSG moglo da se postigne ne samo kroz sankcije za predstavnike državnog vrha - Vučića, Đuru Macuta, Ivicu Dačića, Anu Brnabić i Miloša Vučevića - uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, već i "zavrtanjem" pomoći Srbiji iz briselske kase. Traže i osudu policijske brutalnosti, kao i da sankcije obuhvate i "policijske službenike i zvaničnike umešane u torturu i zlostavljanje".

Ovo nije prvi put da se iz opozicije poziva Brisel da uvede sankcije Vučiću. U oktobru 2023. godine, a zatim ponovo i godinu dana kasnije, ZLF, PSG, Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Zajedno i Srbija centar pisali su tadašnjem evropskom šefu diplomatije Đozepu Borelju tražeći da se merama targetira predsednik Srbije i njegovi najbliži saradnici. Vučić je tada rekao da tako nešto "nikad nije viđeno" i da opozicija traži sankcije jer ne mogu da ga pobede na izborima, dok je šefica parlamenta Ana Brnabić ovaj potez nazvala "istorijskim političkim beščašćem".

Na adrese Fon der Lajenove i ostalih zvaničnika EU pisali su krajem januara ove godine i Dinko Gruhonjić i još oko 40 javnih ličnosti, takođe sa pozivom na "strano mešanje", odnosno da se više uključe u unutrašnja politička pitanja u našoj zemlji.

Brnabićeva je juče upozorila da je ono što rade blokaderi i njihovi nalogodavci poslednjih meseci knjiški primer obojene revolucije, pokušaj nasilne smene vlasti, rušenja ustavnog poretka Srbije i kreiranja društveno kontrolisanog haosa, a zatim i izazivanja strane intervencije i potpune predaje suvereniteta zemlje u ruke stranaca.

- Cilj je bio da unesu osećaj straha i zabrinutosti u Srbiju koja je pod vođstvom Vučića postala stabilna i prosperitetna zemlja i pojam za nezavisno i samostalno odlučivanje. Država ima sve elemente i preduslove da povrati sigurnost i stabilnost, ali kada god upotrebimo bilo kakav instrument odmah se dodatno kreira haos kroz laži i manipulacije, koje onda podržavaju mnogi iz inostranstva, optužujući nas za prekomernu upotrebu sile. Sve je to deo hibridnog rata protiv Srbije.

Predsednica parlamenta je istakla da je jedini izlaz iz krize dijalog, na koji neprestano poziva Vučić, ali da pojedinci priželjkuju stranu intervenciju, navodeći potez Dušana Janjića, iz Foruma za etičke odnose, koji je taj poziv uputio na više od 400 adresa u inostranstvu, uključujući NATO:

- Blokaderi žele da institucije Srbije potpuno stave pod stranu kontrolu, a njihovi predlozi za rešenje situacije u zemlji svodi se na potpuni gubitak suvereniteta.

Analitičar Nebojša Obrknežev navodi za "Novosti" da opozicija pozivima da se kazne Vučić i predstavnici države direktno nameću sankcije Srbiji i njenim građanima:

- Đilas i drugi predstavnici opozicije su još prošle godine išli u Brisel i tražili "disciplinske mere" za Vučića i vrh države, samo kako bi se stegao obruč oko Srbije. Svesni su da građani vide da je politika koju nude zapravo politika stranaca i sada njih pozivaju u pomoć kako bi se dočepali vlasti. Traže da nekakvi strani koordinatori upravljaju našom zemljom i na taj način odlučuju o životu građana. Igranje rečima, poput onog "ne tražimo sankcije za zemlju nego za pojedince" su budalaština, jer Vučić je čovek koji predstavlja Srbiju i njene građane. Bilo koje sankcije uperene prema njemu i članovima Vlade jesu direktan udarac i na državu i na narod. Narušavaju ne samo ugled legitimno izabranog državnog vrha već i cele zemlje.

Obrknežev upozorava da su stranci u Srbiji već "probili određene strukture", a sada kroz pozive za uključivanje stranog faktora domaći igrači hoće da zaokruže priču nasilnog svrgavanja legitimno izabranih predstavnika vlasti.

