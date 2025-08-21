MESAROVIĆ SA GRAĐANIMA ISPRED NARODNE SKUPŠTINE: Nikada neću odustati od borbe za Srbiju
POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović večeras je ponovo provela vreme sa građanima ispred Narodne skupštine i poručila da se nikada neće odustati od borbe za Srbiju, odnosno za još bolju budućnost svih građana.
-Naši ljudi. Naša mladost. Važne životne lekcije su naučili prethodnih devet meseci, dok su oni blokaderi plaćenici pokušavali da nam unište državu, navela je Mesarović.
Dodala je da su mladi ljudi shvatili da u vremenima najvećih izazova moramo biti zajedno, snažni i istrajni, jer samo tako možemo sačuvati ono što nam je najvrednije - našu Srbiju.
-Naučili su da su čast i poštenje iznad svega, da istina, vredan rad i ljubav prema otadžbini mogu da pobede svako zlo, bez obzira koliko ono bilo veliko, navela je Mesarović.
Ministarka je poručila da se nikada neće odustati od borbe za Srbiju, odnosno za još bolju budućnost svih građana, sledeći viziju predsednika Aleksandra Vučića i politiku Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem.
-To je naša obaveza budućim generacijama, rekla je Mesarović.
