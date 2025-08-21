NOVA TAKTIKA BLOKADERA TERORISTA: Ucenjuju pančevačke sudije objavljivanjem njihovih mračnih tajni

SUDIJE Osnovnog suda u Pančevu Radovan Marinković, Bojan Veličković i Marina Brašovan, pod pritiskom ucene, zažmurile su na sve dokaze i donele odluku o kućnom pritvoru za blokadere/teroriste koji su, tokom divljačkih nemira u Pančevu, povredili više policajaca.

Foto: Printskrin

Blokaderi/teroristi zapretili su sudijama da će, preko svojih lažnih profila, objaviti njihove mračne tajne na društvenim mrežama i da će iste maksimalno pojačati putem lažljivih opozicionih medijskih platformi, do mere da neće na ulicu smeti da izađu.

Da ovo saznamo, bilo je potrebno svega sat vremena i par poverljivih, iskrenih razgovora sa njihovim kolegama i poznanicima sa kojima piju kafu, ručavaju, druže se…ljudi su ljudi. Jedni teško svoju muku zadrže za sebe, a drugi, kada je čuju, prosto moraju da je podele sa drugima.

Redakcija portala ePančevo donela je odluku da pomogne sudijama da se izbore sa ucenama blokadera/terorista. To se može samo iznošenjem istine, koliko god ona mučna bila. Posle ovog teksta, biće dovoljno da se pogledaju u ogledalo i da se suoče sa svojim demonima. Tada će znati da li i dalje ispunjavaju bar osnovne uslove da ikome više sude, ili će im biti degutantno da čak i kao građani kroče u sud. U krajnjem slučaju, spasiće sebe. Radićemo to lagano, dan po dan, tekst po tekst…jer, zaista brinemo za njihovo zdravlje.

Foto: Printskrin

Mračna tajna br. 1 sudije Radovana Marinkovića: Korupcija i ropska veza sa tajkunom

Sudija Radovan Marinković juče je negativno odgovorio na zahtev Tužilaštva da se teroristi Andreju Tanku odredi pritvor od 30 dana. Mimo svake sudsko – tužilačke prakse, pustio ga je u kućni privor, bez elektronskog nadzora. Javnost je bila zgrožena, jer se Tanku na teret stavlja napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti.

Andrej Tanko je policajce u kordonu prskao tečnošću intenzivnog mirisa i delovanja. Gurao ih je i pokušavao da im otme štitove. Sebe je zaštitio hirurškom maskom, što se nedvosmisleno vidi na snimcima samih terorista. Na policijskim uniformama ostali su tragovi sagorevanja. Sudija Marinković je ovu nebuloznu odluku doneo uprkos činjenici da je javnost uznemirena, da se opravdano strahuje da će Tanko uticati na svedoke koji nisu saslušani, da nisu saslušani ni oštećeni policajci, da nisu ni sagledani svi dokazi. Zašto?

Bilo mu je hitno, jer je dobio poruku od jednog tajkunčića da mora tako da učini. Saznajemo da je sudija Marinković njemu podređeni. Ono što je započelo poslovnim prijateljstvom, sada se manifestuje kao robovlasnička veza. Kako nam svedoče upućeni, sudija Marinković tajkunčiću odaje stroge tajne, utiče na predmete koji su tajkunčiću interesantni i služi da svojom „sudijskom odorom“ zaplaši koga treba. Broj zastarelih i loše okončanih predmeta sudije Marinkovića je ogroman! Više u narednim danima…

Mračna tajna br. 2 sudije Bojana Veličkovića: Čudne opsesije…

LGBTQ+ Woke ideologija, koju je Tramp izbacio iz SAD, nažalost i dalje je prisutna u Evropi, pa i u Srbiji. Pojedinci su svoje sklonosti sa računara i iz mračne sobe prebacili u praksu. O tome nam svedoči jedna „domina“ iz Pančeva, koja je poslednjih godina sastavila spisak baš ozbiljnih „klijenata“. Kaže, vole da budu poniženi, bičevani, zlostavljani, vezani, da ih šeta na povodcu…vole i stvari o kojima nam je ogavno i da pišemo, jer se, ipak, radi o muškarcima, ako su to i dalje.

Sada se, verovatno, pitate, šta će na ilustraciji za „mračnu tajnu“ sudije Veličkovića ženski bicikl roze boje sa korpom cveća? Odgovor je jednostavan: Svako ima svoje čudne opsesije, za koje se nada da ih niko nikada neće saznati. Sudije su usamljeni ljudi, jer im je profesija takva, pa moraju drastično da sužavaju krug ljudi sa kojima mogu da podele intimu.

Mračna tajna br. 3 sudije Marine Brašovan: Leptirići, promiskuitet i „italiano“ dasa…

Za rasliku od sudije Veličkovića, sudija Marina Brašovan ima osnov da voli ženski bicikl roze boje sa korpom cveća. To joj, prirodno, budi „leptiriće“, kako se to žargonski kaže u narodu. Leptiriće, koji radosno sleću sa cveta na cvet.

Sudija Brašovan, na gornjoj fotografiji, nalazi se pored visokog, mršavog, ali stasitog „italiano“ dase, za koga nam sagovornici kažu da je prilično otvoren u pogledu (nezvanične) poligamije. Naravno, ne uvek van suda, jer je sud i njemu radno mesto. Ko nije upoznat, to je sudija Višeg suda u Pančevu Vladimir Spaić. U njegovom društvu sudija Brašovan prosto treperi, što možete i sami da vidite. Često se savetuju. Kod njega. To čak i portiri znaju i zadovoljno se smeškaju…

Nama je uvek drago da vidimo ovako samosvesnu, prirodnu ženu, koja se prosto nameće. Ali, moramo javno da je podsetimo da je ona, ipak, još uvek sudija. Narod je posmatra posebnim očima. Pre svega – očekuje moral.

Ističemo:

Zakon o sudijama kaže da je sudija nezavisan u vršenju sudijske funkcije, da sudi na osnovu Ustava, potvrđenog međunarodnog ugovora, zakona, opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava i drugog opšteg akta donetog u skladu sa zakonom.

Takođe, Zakon o sudijama kaže i da su etički principi vršenja sudijske funkcije: nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i dostojanstvenost. Sudija je, po zakonu, dužan da u svakoj prilici održi poverenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost.

Radovane Marinkoviću, Bojane Veličkoviću, Marina Brašovan…vreme je za ogledalo i bitne životne odluke. Tu smo, kao i uvek, da vam pomognemo.

(Epančevo)

BONUS VIDEO-